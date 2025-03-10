Tom Hemmant è Fund Manager del team IFI Europe.

Ha iniziato la carriera presso PricewaterhouseCoopers nel 2002. Nel 2005 è entrato a far parte del team Corporate Finance di International Power plc, lavorando all’acquisizione e al project financing delle attività di generazione di energia elettrica e ai progetti di finanziamento aziendale. È entrato nel team Fixed Income di Invesco nel 2011 come analista del credito ed è diventato Fund Manager nel 2020. Gestisce fondi obbligazionari per il clima e altri fondi di credito del team.

Tom ha conseguito un BSc in economia presso la University of Southampton. È un ACA Qualified Chartered Accountant.