GPR,Reddito fisso INVPGBI
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund
View Fund
Fund Manager
BSc, ACA
Tom Hemmant è Fund Manager del team IFI Europe.
Ha iniziato la carriera presso PricewaterhouseCoopers nel 2002. Nel 2005 è entrato a far parte del team Corporate Finance di International Power plc, lavorando all’acquisizione e al project financing delle attività di generazione di energia elettrica e ai progetti di finanziamento aziendale. È entrato nel team Fixed Income di Invesco nel 2011 come analista del credito ed è diventato Fund Manager nel 2020. Gestisce fondi obbligazionari per il clima e altri fondi di credito del team.
Tom ha conseguito un BSc in economia presso la University of Southampton. È un ACA Qualified Chartered Accountant.
Carica: Fund Manager
Nel gruppo da: 12 anni
Esperienza: 21 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
Per raggiungere la pagina richiesta, segui i passaggi indicati di seguito.