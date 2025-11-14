Umang Khetan ricopre il ruolo di Portfolio Manager per le strategie Large-Cap Contrarian Value di Invesco. È entrato in Invesco nel 2012. Prima del suo attuale ruolo, è stato Senior Equities Analyst. Prima di entrare in azienda, ha lavorato presso Newstone Capital Partners, dove si occupava di investimenti nel debito mezzanino e nel private equity. Ha iniziato la sua carriera nel 2005 nel settore dell'investment banking presso la sede di Los Angeles di UBS, dove forniva consulenza su fusioni e acquisizioni e leveraged buyout. Khetan ha conseguito una laurea triennale con tripla specializzazione in economia, chimica e storia presso la University of California, Los Angeles, e un MBA presso la Columbia Business School. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA).