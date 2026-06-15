Insight

Zwanzig Jahre, ein Ansatz | Der Invesco Euro Corporate Bond Fund wird in diesem Jahr 20 Jahre alt

15. Juni 2026
Julien Eberhardt
Julien Eberhardt
Fund Manager
Tom Hemmant
Tom Hemmant
Fund Manager
Der Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) im Frankfurter Stadtteil Ostend ist der Hauptsitz der Europäischen Zentralbank. Das Gebäude erreicht inklusive der Antenne auf dem Turm eine Gesamthöhe von 201 Metern.

Kurz zusammengefasst

1

Diszipliniertes aktives Management als Treiber langfristiger Ergebnisse Über einen Zeitraum von 20 Jahren hat der Invesco Euro Corporate Bond Fund eine beständige Outperformance erzielt. Dies gelang durch die aktive Steuerung von Kreditrisiken und Duration über verschiedene Marktzyklen hinweg – selbst wenn dies bedeutete, eine kurzfristige Underperformance in Kauf zu nehmen.

2

Risiken werden bewusst und agierend eingegangen oder reduziert, statt lediglich reaktiv auf Marktereignisse zu antworten. Das entscheidende Merkmal des Fonds ist seine Flexibilität in beide Richtungen: Risiko wird aufgebaut, wenn die Bewertungen attraktiv sind, und reduziert, wenn die Entschädigung dafür unzureichend erscheint. Dies verdeutlichen vergangene Belastungsphasen sowie die erfolgreiche Reduzierung des Durationsrisikos im Vorfeld des Jahres 2022.

3

Die heutige Positionierung: Risikominderung und künftige Chancen im Fokus. Angesichts von Credit Spreads nahe ihrer historischen Tiefstände ist das Portfolio derzeit defensiv in Kreditanlagen höherer Qualität sowie in defensiven Sektoren positioniert. Gleichzeitig behalten wir eine konstruktive Haltung zur Duration bei, um von den aktuellen Renditen und potenziellen „Flucht hin zu Qualität“-Szenarien zu profitieren.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Seit zwei Jahrzehnten verwaltet unser Team Gelder in einem der wettbewerbsintensivsten Segmente des Festzinsbereichs – einem Markt, in dem die durchschnittliche jährliche Rendite bei lediglich 2,7 % lag1. Um die beste kumulierte Rendite innerhalb unserer Vergleichsgruppe zu erzielen – mit einer annualisierten Outperformance von 1,5 % gegenüber dem EAA Fund EUR Corporate Bond2 – bedarf es eines wiederholbaren Prozesses, der Disziplin, diesen über verschiedene Marktbedingungen hinweg anzuwenden, und der Überzeugung, auch bei enttäuschenden kurzfristigen Ergebnissen Kurs zu halten. Unsere 20-jährige Erfolgsbilanz spiegelt jede dieser Qualitäten wider.

Invesco Euro Corporate Bond Fund – Standardisierte rollierende 12-Monats-Performance (% Wachstum)

 

31.03.06
31.03.07

 31.03.07
31.03.08		 31.03.08
31.03.09		 31.03.09
31.03.10		 31.03.10
31.03.11		 31.03.11
31.03.12		 31.03.12
31.03.13		 31.03.13
31.03.14		 31.03.14
31.03.15		 31.03.15
31.03.16		 31.03.16
31.03.17		 31.03.17
31.03.18		 31.03.18
31.03.19		 31.03.19
31.03.20		 31.03.20
31.03.21
 31.03.21
31.03.22		 31.03.22
31.03.23		 31.03.23
31.03.24		 31.03.24
31.03.25		 31.03.25
31.03.26

Invesco Euro Corp Bond Fund Z Acc

2,7

-2,5

-0,8

29,3

3,9

5,7

10,0

6,1

8,5

-3,0

3,1

2,4

1,6

-1,9

10,4

-4,2

-7,2

7,6

3,7

1,4

EAA Fund EUR Corporate Bond2

2,0

 

-3,3

 

-9,6

 

22,5

 

1,8

 

5,3

 

7,6

 

4,3

 

6,64

-0,87

2,9

1,3

1,1

-3,9

8,5

-5,4

-7,4

6,8

4,3

1,6

Referenzindex3

3,7

 

-2,1

 

-6,7

 

26,5

 

2,6

 

7,3

 

9,0

 

5,2

 

7,0

0,4

3,5

2,2

2,3

-4,2

10,5

-5,2

-7,2

7,5

5,0

2,1

EAA Fund EUR Corporate Bond ist die Morningstar-Kategorie, die als Vergleichsgruppe dient.

Quelle: Morningstar. Die veröffentlichten Daten zur Wertentwicklung beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass die Renditen steigen oder fallen. Wiederanlage der Bruttoerträge bis zum 31. März, sofern nicht anders angegeben. Der Fonds wird unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Vermögenswert.

Aktives Management in beide Richtungen

Aktives Management ist das prägende Merkmal des Fonds. Wir steuern sowohl das Kreditrisiko als auch die Duration innerhalb signifikanter Bandbreiten, um das Risiko in jeder Phase des Marktzyklus mit den Ertragschancen in Einklang zu bringen. Diese Flexibilität wirkt in beide Richtungen: Wenn die Renditen attraktiv und die Spreads weit sind, bauen wir Risiken auf; im umgekehrten Fall reduzieren wir sie.

Ein Beispiel: Der Aufbau von Kreditrisiken während des Marktstresses im Jahr 2011 belastete unsere Performance in jenem Kalenderjahr, da sich die Spreads weiter ausweiteten. In der Folge erholten sich die Kreditmärkte 2012 kräftig, was zu einer Phase starker Outperformance führte. Dasselbe Muster zeigte sich 2018 und 2019: Die Erhöhung des Kredit- und Durationsrisikos bei steigenden Renditen und sich ausweitenden Spreads führte zu einer kurzfristigen Underperformance, gefolgt von starken relativen Renditen bei der anschließenden Erholung der Kreditmärkte.

Das jüngste Beispiel für eine Risikoreduzierung war unser Durationsmanagement im Vorfeld des Jahres 2022. Angesichts von Bund-Renditen unter Null entschieden wir uns gegen das volle Marktniveau beim Durationsrisiko. Wir hielten die Duration nahe dem unteren Ende unserer Bandbreite von etwa 1,5 Jahren über oder unter dem Index. Als die Inflationserwartungen rasch umschlugen und die Renditen stiegen, trug diese Positionierung in den 12 Monaten bis November 2022 mit 143 Basispunkten zur relativen Performance bei.

Unsere heutige Einschätzung: Vorsicht bei Kreditanlagen

Die Credit Spreads haben sich auf historisch extrem niedrige Niveaus verengt. Unserer Ansicht nach rechtfertigt dieses Maß an Kompression keine signifikante Aufnahme von Kreditrisiken.

Die Spreads bewegten sich in den letzten zwei Jahren überwiegend nahe dem unteren Ende ihrer historischen Bandbreite. Anleger, die ein höheres Kreditrisiko beibehielten, konnten in diesem Zeitraum zwar weiterhin Zusatzrenditen erzielen. Wir haben uns jedoch entschieden, das Kreditrisiko im Portfolio zu reduzieren – wobei unser Credit Spread schneller sank als der des Index. Damit verzichten wir bewusst auf diese Zusatzrendite, um uns gegen eine Ausweitung der Spreads abzusichern und Liquidität aufzubauen, die wir für Investitionen zu attraktiveren Preisen benötigen würden. 

Wir sind daher defensiv positioniert, mit einer überdurchschnittlich hohen Gewichtung von Wertpapieren mit einem A-Rating und einem begrenzten Engagement in BBB-Anleihen. Bei der Sektorallokation bevorzugen wir defensive Branchen wie Versorger, Telekommunikation und Technologie gegenüber zyklischen Sektoren wie Industrie und Automobil. Wir behalten ein moderates Engagement in Additional Tier 1-Anleihen (AT1s), Unternehmens-Hybridanleihen und nachrangigen Versicherungs-Wertpapieren bei; dies spiegelt einen selektiven und keinen pauschalen Rückzug aus dem Kreditrisiko wider.

Unsere heutige Einschätzung: Konstruktiv bei Duration

Bei der Duration halten wir gegenüber dem Index ein moderates Übergewicht. Die Staatsanleihenrenditen sind deutlich höher als im Jahr 2021, und ungeachtet der jüngsten Abflachung ist die Kurve wesentlich steiler. Unserer Ansicht nach hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert. In der aktuellen Phase erhöhter geopolitischer Risiken haben die Zinsmärkte ihre traditionelle Rolle als Absicherung – die von „Flucht hin zu sicheren Anlagen“-Szenarien profitiert – bisher nicht eingenommen. Wir glauben jedoch, dass dieses Verhältnis wieder zum Tragen kommen könnte, falls Anleger eine Bedrohung für das Wirtschaftswachstum sehen. 

Die jüngste Performance im Kontext

Der Kreditmarkt blieb länger stark als von uns erwartet. Die Spreads verzeichneten 2024 eine Rallye und blieben auch in den Jahren 2024 und 2025 nahe ihren historischen Tiefständen. Anleger, die ein höheres Kreditrisiko beibehielten, erzielten dadurch weiterhin Zusatzrenditen. Infolgedessen blieben wir in beiden Jahren hinter unserer Vergleichsgruppe zurück, mit einer Rendite von 4,4 % gegenüber 4,9 % im Jahr 2024 und 2,6 % gegenüber 2,8 % im Jahr 2025.

Mittel- und langfristig zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Über fünf Jahre sowie seit Auflegung rangieren wir innerhalb unserer Vergleichsgruppe im ersten Quartil. In den letzten 10 Jahren hat unser Anlageansatz die Benchmark in 78 % der rollierenden Dreijahreszeiträume4 übertroffen – ein Maß für Beständigkeit, das ebenso schwer wiegt wie die Rendite eines einzelnen Jahres.

Sollten die Spreads eng bleiben, könnte unsere defensive Haltung zwar weiterhin zu Rückständen führen, doch entspricht unsere Logik einem Ansatz, der bereits die globale Finanzkrise, die europäische Staatsschuldenkrise und die COVID-19-Pandemie erfolgreich gemeistert hat 

Da die Opportunitätskosten für das Halten von Kreditanlagen höherer Qualität derzeit relativ gering sind, sehen wir uns gut aufgestellt: Wir können Kapital schützen, falls sich die Bedingungen verschlechtern, und es zu attraktiveren Preisen investieren, sobald sich die Spreads ausweiten.

Nach 20 Jahren bleibt genau diese Disziplin – das Akzeptieren kurzfristiger Kompromisse zugunsten der langfristigen Positionierung – der rote Faden unserer Erfolgsgeschichte. Es hat sich nicht in jeder einzelnen Phase ausgezahlt. Es hat sich über die Zeit ausgezahlt.

Erfahren Sie hier mehr über den Invesco Euro Corporate Bond Fund.

Relevante Insights

  • Fußnoten

    1 ICE BofA Euro Corporate Index, yield to maturity, 31 March 2006 to 31 March 2026. Quelle: Bloomberg

    2 EAA Fund EUR Corporate Bond is the Morningstar category used as the peer group for comparison.

    Referenzindex 2 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return). This is a comparator benchmark. Given its asset allocation the fund’s performance can be compared against the benchmark. However, the fund is actively managed and is not constrained by any benchmark. Die Zahlen zum Referenzindex beziehen sich auf die Gesamtrendite in EUR. Vor dem 1. November 2021 wurde die Wertentwicklung der Anteilklasse mit der Performance eines anderen Referenzindex verglichen: ICE BofA Euro Corporate Index TR. 

    4 Source data: Morningstar, Invesco

    Produktseite des Invesco Euro Corporate Bond Fund

    Kumulierte Wertentwicklung (%)

     

    Fund

    Peer Group

    Referenzindex3

    Quartil

    3 Mo

    -1,4

    -1,2

    -1,1

    4

    6 Mo

    -1,2

    -1,0

    -0,8

    4

    Seit Jahresbeginn

    -1,4

    -1,2

    -1,1

    4

    1 J.

    1,4

    1,6

    2,1

    3

    3 Jahre

    13,1

    13,1

    15,2

    3

    5 Jahre

    0,6

    -0,9

    1,3

    1

    Since launch 31 March 2006

    102,1

    50,5

    88,9

    1

    Rendite p.a.* (%)

     

    Fund

    Peer Group

    Referenzindex3

    3 Jahre

    4,2

    4,2

    4,8

    5 Jahre

    0,1

    -0,2

    0,3

    Since launch 31 March 2006

    3,6

    2,1

    3,2

    Kalenderjahresrenditen

     

    Fund

    Peer Group

    Referenzindex3

    2025

    2,6

    2,7

    3,4

    2024

    4,4

    4,9

    5,3

    2023

    8,0

    7,8

    8,7

    2022

    -12,0

    -13,3

    -13,5

    2021

    -0,1

    -1,0

    -0,4

    Die veröffentlichten Daten zur Wertentwicklung beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Das Investment bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen an einem Fonds, nicht auf eine Beteiligung an einem zugrunde liegenden Vermögenswert. Fund performance figures are shown in euro, for Z (accumulation Euro) class shares, inclusive of gross reinvested income and net of the ongoing charges and portfolio transaction costs. Seit dem 2. August 2021 ist diese Anteilsklasse die primäre Anteilsklasse dieses Fonds. Da diese Anteilsklasse am 21. August 2013 aufgelegt wurde, beziehen sich die Performanceangaben für die Zeiträume vor diesem Auflegungsdatum auf die Anteilsklasse A ohne Gebührenanpassung. Die Zahlen verstehen sich ohne den Ausgabeaufschlag, der vom einzelnen Anleger zu entrichten ist. Durchschnittliche Wertentwicklung der Branchen auf gleichwertiger Grundlage berechnet.

    Quelle: © 2026 Morningstar. Die Angabe der Benchmark erfolgt lediglich zu Vergleichszwecken. Der Fonds bildet den Index nicht ab. © Morningstar 2026. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung dieser Inhalte setzt spezifisches Fachwissen voraus. Sie dürfen nur von spezialisierten Instituten verwendet werden. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten; (2) dürfen weder kopiert noch verteilt werden; und (3) ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht zugesichert. Weder Morningstar noch seine Content Provider haften für etwaige Schäden oder Verluste in Verbindung mit der Nutzung dieser Informationen, außer wenn solche Schäden oder Verluste in Ihrer Gerichtsbarkeit gesetzlich nicht begrenzt oder ausgeschlossen werden dürfen. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. The performance shown in the chart prior to 8 March 2018 was based on an objective and investment policy that no longer applies. For further details, please see www.invescomanagementcompany.lu.

    Weitere Informationen zu den Peergroups finden Sie unter www.morningstar.com.

    Risikohinweis

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlustrisiko unterliegen. Der Fonds kann in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann.

    Wichtige Informationen

    Stand aller Daten ist der 31. März 2026 und sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von Invesco.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

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  • EMEA5414561/2026