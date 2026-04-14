Seit der Gründung unserer Credit-Organisation vor drei Jahrzehnten haben wir unsere Struktur konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet. Unser gesamtes Geschäftsfeld ist auf der Private-Side angesiedelt und verschafft uns angesichts des Informationsflusses und unseres regelmäßigen Austauschs mit den Managementteams einen potenziellen Informationsvorteil gegenüber Public-Market-Investoren. Ein weiteres wichtiges Element ist unsere Struktur, die die Kooperation zwischen unseren verschiedenen Teams in den Bereichen Broadly Syndicated Loans, Direct Lending, Special Situations und Structured Credit fördert.

Unsere Herkunft aus dem Large-Cap-Lending innerhalb des Marktes für Broadly Syndicated Loans hat es uns ermöglicht, eine diversifizierte Kreditplattform aufzubauen, da wir zu den größten Anlegern und Händlern auf diesem Markt zählen. Konsistente Underwriting-Standards waren und sind unser Leitstern und bilden die Grundlage unseres Erfolgs.

Unsere Erfahrung und die Breite unserer Plattform fließen in jede Anlageentscheidung ein. Alles beginnt mit unseren Mitarbeitern und unserer Kultur. Wir verfügen über eines der kompetentesten und erfahrensten Teams mit Führungskräften, die seit zwei bis drei Jahrzehnten im Investmentbereich tätig sind. Wir sind ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden, die Invesco als verantwortungsbewussten Investor sowie führend in Sachen Innovation und Thought Leadership schätzen. Mit zunehmender Professionalisierung unserer Kunden waren wir gefordert, uns weiterzuentwickeln und ihren sich verändernden Bedürfnissen gerecht zu werden.

In den letzten zehn Jahren haben wir unsere Möglichkeiten zur Entwicklung kundenspezifischer, lösungsorientierter Ansätze deutlich erweitert. Wir agieren als ein Team und verfolgen einen einheitlichen Ansatz für Onboarding, Reporting, Kommunikation und Kundenbetreuung. Dadurch profitieren unsere Kunden von der kollektiven Expertise einer globalen Organisation – ergänzt durch fundierte lokale Marktkenntnisse. Gemeinsame Führungsstrukturen und Investment Committees steuern den Entscheidungsprozess und fördern eine konsistente Umsetzung.

Unsere kulturelle Übereinstimmung mit den Kunden ist entscheidend für deren Investmenterfahrung. Wir verstehen uns als aufmerksame Zuhörer und unterstützen unsere Kunden dabei, Herausforderungen zu lösen und ihre Ziele durch Innovation und Flexibilität zu erreichen. Eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten Jahre ist der Wandel von Investitionen in einzelne Anlageklassen hin zu Strategien mit mehreren Ansätzen, die liquide und semiliquide Kredite zusammenführen.

Wir gehen davon aus, dass sich die Konsolidierung auf allen Ebenen fortsetzen wird, wobei Investoren mit weniger Managern zusammenarbeiten und Private-Equity-Gesellschaften ihre zentralen Finanzierungsbeziehungen weiter konsolidieren. Beide arbeiten mit Vermögensverwaltern zusammen, die ein breit diversifiziertes Spektrum an Expertise bieten können.