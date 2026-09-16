Unsere Kunden Versicherungen

Wie können Versicherungen Renditeziele, Risikomanagement und Kapitaleffizienz miteinander in Einklang bringen? Entdecken Sie, wie wir Investmentstrategien auf Ihre Anforderungen ausrichten, um Sie bei der Erreichung Ihrer Portfolioziele zu unterstützen.
Ausgewählte Strategien
Modern glass skyscraper in Paris with tree in foreground

Warum Invesco? Ein Partner für Versicherungen

Bei Versicherungsportfolios geht es um mehr als nur Rendite. Auch Kapitalanforderungen, Asset-Liability-Management und regulatorische Rahmenbedingungen sind entscheidend. Deshalb verfolgen wir einen bilanzorientierten Ansatz, der Investmentstrategien mit Verbindlichkeiten in Einklang bringt, die Kapitaleffizienz unterstützt und ein wirksames Risikomanagement in einem dynamischen Marktumfeld fördert.

Auf die Anforderungen von Versicherern zugeschnitten

Unsere auf Versicherungen zugeschnittenen Investmentansätze berücksichtigen Verbindlichkeiten, Kapitalanforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen und ermöglichen so fundierte und effiziente Portfolioentscheidungen.

Fokus auf Kapitaleffizienz

Wir unterstützen Versicherer dabei, Kapital effizienter einzusetzen, indem wir Anlageentscheidungen auf Bilanzanforderungen und sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen abstimmen.

Breites Spektrum, klarer Fokus

Mit einem breiten Spektrum an Investmentstrategien und umfassender Versicherungsexpertise unterstützen wir Versicherer dabei, relevante Anlagechancen zu erschließen und gleichzeitig Risiken, Erträge und Stabilität im Blick zu behalten.

90+ Mrd. USD Versicherungsvermögen¹

200+ Versicherungskunden¹

35+ Jahre Erfahrung in der Betreuung von Versicherungsportfolios¹

Unser Angebot Ausgewählte Strategien

Wir unterstützen Versicherer dabei, ihre Renditequellen zu diversifizieren, Konzentrationsrisiken zu reduzieren und differenzierte Anlagechancen, einschließlich Private Markets, zu erschließen. Dabei stehen stabile Erträge und die langfristige Widerstandsfähigkeit des Portfolios im Fokus.

Wer wir sind Unser Team

Relevante Insights

Wie können wir helfen?

Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.

Wie können wir helfen?

Möglicherweise können Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Datenschutzerklärung legt dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und schützen.

  • Fußnote

    1 Stand 31. Dezember 2025. Zuletzt verfügbare Daten.

    Wesentliche Risiken 

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

    Wichtige Informationen 

    Quelle: Invesco, Stand aller Daten: 30. Juni 2026, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. 

  • EMEA5886898/2026