Bethany Shard
Beth Shard ist Fondsmanagerin im UK & European Equities Team und verwaltet gemeinsam mit Martin Walker die Portfolios der UK Value Strategie des Teams.
Sie begann ihre Karriere 2014 bei Ernst & Young, zunächst in der Unternehmensrevision, bevor sie in die Transaktionsberatung wechselte, wo sie für die Financial Due Diligence für Transaktionen im TMT-Sektor verantwortlich war.
Beth Shard kam im Januar 2019 zur Finance & Corporate Strategy Funktion von Invesco. Im Februar 2020 wechselte sie als Analystin in das UK Equities Team. Im März 2023 wurde sie zur Fondsmanagerin ernannt.
Beth Shard ist zertifizierte Wirtschaftsprüferin, hält das Investment Management Certificate der CFA Society of the UK und hat einen BSc-Abschluss in Naturwissenschaften (First Class) der Durham University.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 7 Jahre
Erfahrung 12 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: UK & European Equities Team