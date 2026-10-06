I rendimenti più elevati sono un fenomeno reale

A settembre si sono verificati diversi eventi sul fronte macroeconomico, ma uno dei principali è stato il rialzo del rendimento dei Treasury USA decennali oltre il 5%, il livello più alto in quasi 20 anni. Il rendimento dei Treasury USA a 30 anni ha toccato il suo massimo dal 2004. E il fenomeno non riguarda solo gli Stati Uniti. I rendimenti stanno aumentando anche in altri mercati sviluppati, tra cui il Giappone, dove il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni ha raggiunto il 3%, il livello più alto dal 1996.

Questi livelli possono sembrare elevati, ma lo sono meno per chi ha vissuto l'epoca precedente alla crisi finanziaria globale e ha avuto un mutuo in quegli anni. Per i rendimenti obbligazionari, infatti, il decennio successivo alla crisi ha rappresentato più un'eccezione che la norma. Per anni, i tassi di riferimento sono rimasti prossimi allo zero, o addirittura in territorio negativo, mentre le banche centrali hanno acquistato migliaia di miliardi di dollari di debito pubblico, contribuendo a mantenere bassi i costi di finanziamento. Nell'ultimo secolo, l'inflazione si è mediamente attestata al 3% negli Stati Uniti e al 4% nel Regno Unito1. Se questa è la norma, un rendimento a 10 anni del 5% offre solo un rendimento reale modesto.

La domanda, ora, è perché i rendimenti siano tornati su livelli più vicini alla normalità. La risposta dovrebbe aiutarci a capire quale direzione potrebbero prendere in futuro e quali implicazioni potrebbe avere per i portafogli.

Perché i rendimenti stanno aumentando?

Le ragioni alla base del rialzo dei rendimenti sono molteplici e comprendono fattori sia ciclici sia strutturali. Alcuni sono più importanti di altri.

Forze cicliche: Per capire quali siano i fattori più rilevanti, è utile scomporre il rendimento in due componenti: il rendimento reale e la componente legata all'inflazione. Per i Treasury USA a 10 anni, il recente rialzo è stato determinato soprattutto dal rendimento reale, mentre i tassi di breakeven dell'inflazione sono rimasti pressoché invariati negli ultimi tre anni.