Invesco Global Founders & Owners Fund investe in un portafoglio concentrato di partecipazioni in cui i fondatori o i proprietari gestiscono o governano attivamente le società.

Perché questo fondo?
Investire con leadership allineate

Investire in società guidate da fondatori-proprietari significa collaborare con responsabili che hanno un interesse concreto nei risultati. Le loro partecipazioni significative allineano gli incentivi, favorendo una gestione rigorosa dei costi, la creazione di valore nel lungo periodo e un approccio strategico più deciso. Supportate da performance storiche solide e un'ampia diversificazione settoriale, queste aziende offrono un vantaggio competitivo per i portafogli azionari globali. Naturalmente, non tutti i fondatori o proprietari sono dei vincenti. Per questa ragione ci concentriamo sulla collaborazione con coloro che dispongono della mentalità, del track record e delle opportunità per far crescere il nostro capitale sul lungo periodo, in particolare quando le loro azioni sono scambiate a valutazioni interessanti.

Incentivi allineati

I fondatori-proprietari investono in modo ingente nelle proprie aziende, garantendo un forte allineamento con gli interessi degli azionisti e la creazione di valore nel lungo periodo.

Visione a lungo termine

I fondatori danno priorità a una crescita sostenibile e a un’innovazione audace piuttosto che ai risultati a breve termine, costruendo così una leadership di mercato duratura.

Forte potenziale di rendimento

Studi storici indicano che le società guidate da fondatori o controllate da proprietari spesso hanno conseguito risultati a lungo termine più solidi.

La filosofia d'investimento core del fondo è incentrata sulla convinzione che le società guidate da fondatori e proprietari tendano a mostrare qualità imprenditoriali superiori e un potenziale di creazione di valore nel lungo periodo. Il presupposto è che le persone si prendono maggiore cura di ciò che possiedono e i team di gestione aziendale non fanno eccezione. Riteniamo che collaborare con fondatori e proprietari consenta di ottenere risultati di investimento eccezionali.

Il valore aggiunto del portafoglio si esprime attraverso un rigoroso processo di investimento che combina una ricerca fondamentale approfondita con una valutazione disciplinata di rischi e rendimento. Gli elementi chiave comprendono:

Generazione di idee: I dati sulla struttura proprietaria sono difficili da reperire. Classi di azioni diverse, informazioni non aggiornate e holding dai nomi talvolta bizzarri rendono estremamente complessa la raccolta di dati sull'allineamento. Gran parte del lavoro deve essere svolto manualmente. Il team d'investimento analizza un ampio universo, individuando circa 125 sovrapposizioni che soddisfano i criteri del fondo, concentrandosi su aziende guidate da fondatori o proprietari eccezionali.

Valutazione e approvazione: Ogni idea viene analizzata per confermare gli elementi che rendono distintivi l'azienda e il suo proprietario. I modelli finanziari vengono sviluppati internamente e calcolano un IRR atteso, seguiti da una rigorosa revisione tra pari per selezionare i migliori candidati.

Costruzione del portafoglio: In base agli IRR modello, il portafoglio include 25–35 partecipazioni, ciascuna del 10% massimo per mantenere la diversificazione e ridurre la correlazione.

La gestione del rischio è integrata in ogni fase del processo d'investimento. A livello di titolo, effettuiamo una ricerca approfondita per comprendere appieno il profilo di rischio/rendimento della società. A livello di portafoglio, vengono analizzati e presi in considerazione i rischi di correlazione e macroeconomici per garantire che il portafoglio sia sufficientemente diversificato da ottenere buoni risultati in diverse condizioni di investimento. Le ricerche e i modelli vengono aggiornati regolarmente – di solito ogni trimestre o in occasione della pubblicazione dei risultati sugli utili – per garantire che la nostra tesi rimanga valida.

Il posizionamento del portafoglio è gestito in modo accurato per bilanciare opportunità di crescita e controllo dei rischi. L'obiettivo è quello di costruire un portafoglio diversificato di partecipazione relativamente non correlate, sfruttando le migliori idee identificate con il processo di valutazione. L'uso di una scheda di confronto tra azioni e IRR modello consente di selezionare titoli che siano complementari tra loro e di ottimizzare la performance complessiva del portafoglio.

Accedi alla pagina prodotto di Invesco Global Founders & Owners Fund per visualizzare i KIID/KID e le schede informative. L'investimento riguarda l'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non in un determinato asset sottostante.

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di consultare la documentazione legale. Il valore degli investimenti e di qualsiasi reddito fluttuerà (questo può essere in parte il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. Il fondo può investire in alcuni titoli quotati in Cina che potrebbero implicare notevoli vincoli regolamentari che rischiano di incidere sulla liquidità e/o sulla performance degli investimenti del fondo. Il fondo investe in un numero limitato di partecipazioni ed è meno diversificato. Ciò può comportare fluttuazioni nel valore del fondo. Poiché una componente significativa del fondo può essere esposta a Paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare ampie fluttuazioni del suo valore. 
Fund Manager

Joe Dowling gestisce la selezione dei titoli del fondo. Vanta 12 anni di esperienza negli investimenti ed è membro del Global Equities Team con base a Henley, che unisce competenze diverse ma complementari. L'esperienza dei suoi membri è particolarmente adatta alla gestione di portafogli attivi basati su un approccio bottom-up.

    "Investire al fianco di fondatori e proprietari non è una moda passeggera, né un tema o un astuto espediente di marketing, è semplicemente il modo migliore che ho trovato per far crescere il patrimonio, sia in termini assoluti che relativi."

    Joe Dowling, Fund Manager

FAQ

Le società guidate da fondatori o proprietari spesso sovraperformano il mercato perché il management ha un "interesse concreto nei risultati." Tale allineamento di interessi comporta il fatto che i fondatori trattano il denaro degli azionisti come se fosse il loro, si concentrano sulla crescita a lungo termine piuttosto che sui guadagni a breve termine e adottano una gestione più attenta dei costi e del capitale. Le evidenze empiriche mostrano che le società guidate da fondatori sovraperformano nel tempo i loro pari che non sono guidati da fondatori.

"Per interesse concreto" si intende che i fondatori o i proprietari hanno una partecipazione finanziaria personale significativa nella società, in genere possiedono almeno il 5% della società o hanno investito 100 milioni di dollari. Questo assicura che i loro interessi siano allineati con quelli degli azionisti, riducendo i problemi di conflitto tra chi gestisce la società e chi investe e incentivando un'allocazione del capitale prudente.

I fondatori e proprietari pensano a lungo termine, spesso dando priorità alla crescita sostenibile piuttosto che alla remunerazione a breve termine. Possono essere più coraggiosi e innovativi, volenterosi a prendere decisioni audaci che possano generare performance significativamente superiori. Come nel caso di Jeff Bezos che investì precocemente nel cloud computing o di Michael O'Leary che prese decisioni strategiche durante le crisi.

Gli investitori valutano i fondatori sulla base di tre criteri principali:

Talento: track record operativo e di allocazione del capitale.

Etica: trattamento degli azionisti di minoranza e standard di governance.

Allineamento: livello di partecipazione azionaria e struttura delle remunerazioni.

Questa valutazione richiede una ricerca approfondita che comprende l'analisi di documenti ufficiali, interviste e fonti esterne.

Numerosi studi provenienti da fonti autorevoli (Bain & Harvard Business Review, PWC/UBS, Journal of Finance, UBS) dimostrano che le società guidate da fondatori, controllate da miliardari, possedute dal CEO o a conduzione familiare sovraperformano costantemente i principali benchmark di mercato con margini significativi su periodi prolungati.
