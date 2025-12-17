Il valore aggiunto del portafoglio si esprime attraverso un rigoroso processo di investimento che combina una ricerca fondamentale approfondita con una valutazione disciplinata di rischi e rendimento. Gli elementi chiave comprendono:
Generazione di idee: I dati sulla struttura proprietaria sono difficili da reperire. Classi di azioni diverse, informazioni non aggiornate e holding dai nomi talvolta bizzarri rendono estremamente complessa la raccolta di dati sull'allineamento. Gran parte del lavoro deve essere svolto manualmente. Il team d'investimento analizza un ampio universo, individuando circa 125 sovrapposizioni che soddisfano i criteri del fondo, concentrandosi su aziende guidate da fondatori o proprietari eccezionali.
Valutazione e approvazione: Ogni idea viene analizzata per confermare gli elementi che rendono distintivi l'azienda e il suo proprietario. I modelli finanziari vengono sviluppati internamente e calcolano un IRR atteso, seguiti da una rigorosa revisione tra pari per selezionare i migliori candidati.
Costruzione del portafoglio: In base agli IRR modello, il portafoglio include 25–35 partecipazioni, ciascuna del 10% massimo per mantenere la diversificazione e ridurre la correlazione.