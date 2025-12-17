La filosofia d'investimento core del fondo è incentrata sulla convinzione che le società guidate da fondatori e proprietari tendano a mostrare qualità imprenditoriali superiori e un potenziale di creazione di valore nel lungo periodo. Il presupposto è che le persone si prendono maggiore cura di ciò che possiedono e i team di gestione aziendale non fanno eccezione. Riteniamo che collaborare con fondatori e proprietari consenta di ottenere risultati di investimento eccezionali.