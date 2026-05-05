La volatilità non ha impedito la crescita di lungo periodo del mercato azionario

La volatilità dei mercati e i rischi macroeconomici sono tra le principali preoccupazioni che impediscono ai risparmiatori di diventare investitori. Tuttavia, un solido piano di investimento orientato alla longevità richiede una prospettiva di lungo periodo, che si estende su più decenni. Da questo punto di vista, emerge chiaramente come volatilità e ribassi (drawdown) siano fenomeni ricorrenti, ma non abbiano impedito la crescita di lungo periodo dei mercati.

Prendiamo come esempio l’S&P 500 Index, che include le 500 maggiori società statunitensi, molte delle quali con una significativa presenza globale. Nel 2024, infatti, il 41% dei ricavi delle società dell’S&P 500 Index proveniva da mercati al di fuori degli Stati Uniti.¹

I ribassi di mercato sono frequenti, ma la crescita è generalmente proseguita

Negli ultimi 36 anni (1989–2024), si è registrato un ribasso di almeno il 5% in tutti gli anni tranne due — il 1995 e il 2017. Nonostante ciò, le azioni hanno comunque registrato rendimenti positivi in 29 di questi 36 anni, con rendimenti totali annualizzati mediani pari al 15,4% nel periodo considerato.