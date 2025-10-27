ETF Un nuevo enfoque para invertir en CLOs con calificación AAA
Accede ahora a una clase de activos en crecimiento con ETFs gestionados de forma activa.
Las estrategias activas sistemáticas están a medio camino entre los vehículos con exposición a beta pura (fondos indexados) y la gestión activa convencional (alta convicción y selección de valores)
Con su estrategia Enhanced Equity, Invesco trata de lograr mejores resultados que el índice al que sigue, ofreciendo una experiencia similar a la de un fondo indexado
Nuestros ETFs usan un enfoque sistemático para general alfa, optimizando la exposición a tres factores: Quality, Value, y Momentum
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta la documentación legal. Haz clic aquí para ver los riesgos: Riesgo de fluctuación del valor, riesgos asociados al préstamo de valores y al mercado de renta variable. Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF presenta riesgos propios, como el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de concentración. De igual modo, existen algunos que solo se aplican a Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF; en concreto, los asociados a los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Aunque hace años que la gestión activa llegó al mundo de los fondos de inversión, estas estrategias son relativamente innovadoras en el mercado de los ETFs. Sin embargo, su adopción no debería sorprendernos, ya que los gestores de activos simplemente están respondiendo al aumento de la demanda y la popularidad de la inversión en ETFs. A medida que crezca el abanico de estrategias para ETFs, puede que las estrategias activas se vean como una extensión de las actuales metodologías pasivas y smart beta.
Al hablar de “ETFs de gestión activa” nos referimos a un amplio conjunto de estrategias, pero la clave es entender que, más que tratar de replicar un índice de referencia, el objetivo de un ETF activo es lograr objetivos específicos (generación de alfa, gestión de riesgos, obtención de rentas adicionales, etc.).
Las estrategias de gestión activa “beta plus” están a medio camino entre los fondos de beta pura que buscan replicar índices de referencia ponderados por capitalización de mercado y los fondos de gestión activa convencionales que tratan de superar la rentabilidad de dichos índices. En esta horquilla encajan diversas estrategias “beta plus” que pueden emplear diferentes inversiones para generar alfa con distintos objetivos de rentabilidad y niveles de tolerancia del riesgo.
Nuestros ETFs de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS, por sus siglas en inglés) de Enhanced Equity están diseñados para batir a sus respectivas bolsas regionales y nacionales, sin desviarse demasiado de los índices de referencia. A través de su enfoque activo, generan alfa, al tiempo que limitan las posiciones activas en comparación con el índice de referencia. Este método sistemático, llamado “beta plus”, puede ser una alternativa interesante a las exposiciones core beta tradicionales.
Estos ETFs combinan lo mejor de los productos de beta pura y de gestión activa convencional, y ofrecen un elevado nivel de diversificación, un perfil de riesgo similar y un bajo tracking error con respecto a un índice de referencia estándar, además de intentar conseguir mejores resultados a largo plazo.
El equipo Invesco Quantitative Strategies (IQS) lleva más de 20 años gestionando las estrategias Enhanced Equity y ha consolidado un servicio que ofrece una experiencia similar a la de un fondo indexado, pero tratando de batir los resultados de los mercados de renta variable en el largo plazo.
Estas estrategias se proponen superar la rentabilidad de los mercados de renta variable y limitar las exposiciones a los sectores y los países en comparación con las que abarcarían un ámbito geográfico más amplio. A diferencia de lo que sucede con los ETFs pasivos tradicionales, estas estrategias no pretenden seguir un índice de referencia, sino que lo utilizan para acotar sus respectivos universos de inversión y comparar la rentabilidad.
Todos los Enhanced Equity ETFs de Invesco se construyen siguiendo el mismo enfoque sistemático de inversión. Para demostrar cómo funciona realmente la estrategia, podemos tomar el ejemplo deInvesco Global Enhanced Equity UCITS ETF, que utiliza el MSCI World Index como referencia para medir la rentabilidad.
El equipo IQS utiliza un modelo propio para evaluar y clasificar el atractivo de los valores en un universo global de valores líquidos de empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados. Para garantizar que las comparaciones tengan sentido, se llevan a cabo con respecto a cada sector y en cada región. El universo del que se parte incluye cerca de 3.000 valores, el doble de los componentes del MSCI World Index, y ofrece un conjunto de oportunidades más amplio para seleccionar la cartera modelo.
Se aplica un proceso de optimización con el que se tienen en cuenta la exposición del fondo a los criterios Value, Quality y Momentum, las evaluaciones de riesgos y los costes de operación, y se determina la combinación más favorable. Invesco usa un modelo propio para garantizar que el resultado final esté diversificado, tanto en términos de los citados factores de inversión como de los riesgos que presenta cada acción seleccionada. La cartera final suele incluir entre 400 y 500 acciones. El proceso se repite íntegramente cada mes.
El equipo IQS lleva más de cuatro décadas investigando la construcción de carteras factoriales y ha concluido que estos tres factores son clave. Además, en una estrategia de gestión activa es posible perfeccionar progresivamente estos modelos factoriales propios, que ahora incluyen indicadores que antes no se podía aprovechar, como los macrodatos (por ejemplo, las compras con tarjetas de crédito) y otras técnicas modernas (como el procesamiento del lenguaje natural).
No obstante, aunque las definiciones de los factores y los conjuntos de datos que los respaldan se hayan perfeccionado, las motivaciones financieras en las que se basa cada factor siguen siendo igual de claras:
Value: Se prefieren las acciones baratas que se prevé que se comportarán mejor que otras similares y más caras.
Momentum: Se prefieren las compañías con una evolución favorable en bolsa, con la expectativa de que esta tendencia se mantenga en el futuro próximo.
Quality: Se prefieren las acciones de empresas con balances consolidados, ya que se espera que las de mayor calidad superen a las de menor calidad
Los factores no tienen en cuenta los sectores y están diseñados para tener una beta neutral con respecto al mercado de renta variable.
Algunos factores de riesgo de la renta variable han demostrado su potencial para superar a largo plazo los resultados del mercado en general, pero, por sí mismos, pueden ser volátiles, sobre todo en periodos cortos. El ETF pretende reducir la volatilidad al combinarlos en un enfoque optimizado.
Obtén más información sobre nuestros Enhanced Equity UCITS ETFs, que aplican el mismo enfoque de gestión activa sistemático que el equipo IQS lleva más de 20 años gestionando y con el que se trata de batir a los mercados de renta variable a largo plazo con una experiencia similar a la de un fondo indexado.
Una inversión en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión activa, en lugar de en los activos subyacentes en los que invierte el fondo.
Accede ahora a una clase de activos en crecimiento con ETFs gestionados de forma activa.
Los ETFs europeos han batido récords: solo en septiembre, el volumen de nuevos activos netos llegó a los 46.800 mill. USD, con lo que los activos gestionados superan ya los tres billones de USD.
Si eres uno de los millones de inversores que quieren adentrarse en el mundo de los fondos cotizados (ETFs), este artículo sobre los distintos métodos de replicación es para ti.
Selecciona una de las siguientes opciones: