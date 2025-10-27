Artículo

Un enfoque sistemático y probado en la gestión activa de inversiones

27 de octubre de 2025
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Erhard Radatz
Global Head of Portfolio Management, Invesco Quantitative Strategies based in Frankfurt.
Vista aérea de unos raíles

Principales conclusiones

1

Las estrategias activas sistemáticas están a medio camino entre los vehículos con exposición a beta pura (fondos indexados) y la gestión activa convencional (alta convicción y selección de valores)  

2

Con su estrategia Enhanced Equity, Invesco trata de lograr mejores resultados que el índice al que sigue, ofreciendo una experiencia similar a la de un fondo indexado 

3

Nuestros ETFs usan un enfoque sistemático para general alfa, optimizando la exposición a tres factores: Quality, Value, y Momentum

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta la documentación legal. Haz clic aquí para ver los riesgos: Riesgo de fluctuación del valor, riesgos asociados al préstamo de valores y al mercado de renta variable. Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF presenta riesgos propios, como el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de concentración. De igual modo, existen algunos que solo se aplican a Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF; en concreto, los asociados a los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

ETFs de gestión activa

Aunque hace años que la gestión activa llegó al mundo de los fondos de inversión, estas estrategias son relativamente innovadoras en el mercado de los ETFs. Sin embargo, su adopción no debería sorprendernos, ya que los gestores de activos simplemente están respondiendo al aumento de la demanda y la popularidad de la inversión en ETFs. A medida que crezca el abanico de estrategias para ETFs, puede que las estrategias activas se vean como una extensión de las actuales metodologías pasivas y smart beta.

Al hablar de “ETFs de gestión activa” nos referimos a un amplio conjunto de estrategias, pero la clave es entender que, más que tratar de replicar un índice de referencia, el objetivo de un ETF activo es lograr objetivos específicos (generación de alfa, gestión de riesgos, obtención de rentas adicionales, etc.).

Las estrategias de gestión activa “beta plus” están a medio camino entre los fondos de beta pura que buscan replicar índices de referencia ponderados por capitalización de mercado y los fondos de gestión activa convencionales que tratan de superar la rentabilidad de dichos índices. En esta horquilla encajan diversas estrategias “beta plus” que pueden emplear diferentes inversiones para generar alfa con distintos objetivos de rentabilidad y niveles de tolerancia del riesgo.

Estrategias Enhanced Equity

Nuestros ETFs de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS, por sus siglas en inglés) de Enhanced Equity están diseñados para batir a sus respectivas bolsas regionales y nacionales, sin desviarse demasiado de los índices de referencia. A través de su enfoque activo, generan alfa, al tiempo que limitan las posiciones activas en comparación con el índice de referencia. Este método sistemático, llamado “beta plus”, puede ser una alternativa interesante a las exposiciones core beta tradicionales.

Estos ETFs combinan lo mejor de los productos de beta pura y de gestión activa convencional, y ofrecen un elevado nivel de diversificación, un perfil de riesgo similar y un bajo tracking error con respecto a un índice de referencia estándar, además de intentar conseguir mejores resultados a largo plazo.

El equipo Invesco Quantitative Strategies (IQS) lleva más de 20 años gestionando las estrategias Enhanced Equity y ha consolidado un servicio que ofrece una experiencia similar a la de un fondo indexado, pero tratando de batir los resultados de los mercados de renta variable en el largo plazo.

Las estrategias Enhanced Equity ofrecen una exposición eficiente a rentabilidades factoriales

Rentabilidad relativa desde el lanzamiento grupal

Fuente: Invesco, 31 de agosto de 2025. La rentabilidad se muestra en USD y neta de comisiones. Las cifras de rentabilidad no reflejan la deducción de comisiones de asesoramiento de inversión. Estas comisiones y otros gastos en los que se pueda incurrir durante la gestión de una cuenta de asesoramiento de inversión se detraerán de la rentabilidad que consiga un cliente, por lo que esta bajará. Los periodos de rentabilidad inferiores a un año no se anualizan. Para obtener más información, lee el anexo. Nuestro equipo especializado de análisis lleva a cabo la comprobación de los datos históricos mediante herramientas exclusivas. Los datos empleados para este proceso son idénticos a los que se utilizan para calcular los resultados de nuestra estrategia sistemática para carteras activas. La metodología de construcción de la cartera es la misma que se emplea para las carteras activas. Se trata de un enfoque de optimización que integra la consideración de las restricciones de inversión. Complementa los rendimientos de la inversión calculados de acuerdo a las normas GIPS y presentados al final de la página web. Los UCITS ETFs de nuestra estrategia Enhanced Equitycorrespondientes a los mercados emergentes, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos aún no se han lanzado.

Estas estrategias se proponen superar la rentabilidad de los mercados de renta variable y limitar las exposiciones a los sectores y los países en comparación con las que abarcarían un ámbito geográfico más amplio. A diferencia de lo que sucede con los ETFs pasivos tradicionales, estas estrategias no pretenden seguir un índice de referencia, sino que lo utilizan para acotar sus respectivos universos de inversión y comparar la rentabilidad. 

La estrategia Global Enhanced es un buen ejemplo del proceso

Todos los Enhanced Equity ETFs de Invesco se construyen siguiendo el mismo enfoque sistemático de inversión. Para demostrar cómo funciona realmente la estrategia, podemos tomar el ejemplo deInvesco Global Enhanced Equity UCITS ETF, que utiliza el MSCI World Index como referencia para medir la rentabilidad. 

El equipo IQS utiliza un modelo propio para evaluar y clasificar el atractivo de los valores en un universo global de valores líquidos de empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados. Para garantizar que las comparaciones tengan sentido, se llevan a cabo con respecto a cada sector y en cada región. El universo del que se parte incluye cerca de 3.000 valores, el doble de los componentes del MSCI World Index, y ofrece un conjunto de oportunidades más amplio para seleccionar la cartera modelo.

Se aplica un proceso de optimización con el que se tienen en cuenta la exposición del fondo a los criterios Value, Quality y Momentum, las evaluaciones de riesgos y los costes de operación, y se determina la combinación más favorable. Invesco usa un modelo propio para garantizar que el resultado final esté diversificado, tanto en términos de los citados factores de inversión como de los riesgos que presenta cada acción seleccionada. La cartera final suele incluir entre 400 y 500 acciones. El proceso se repite íntegramente cada mes.

Nos centramos en 3 factores

El equipo IQS lleva más de cuatro décadas investigando la construcción de carteras factoriales y ha concluido que estos tres factores son clave. Además, en una estrategia de gestión activa es posible perfeccionar progresivamente estos modelos factoriales propios, que ahora incluyen indicadores que antes no se podía aprovechar, como los macrodatos (por ejemplo, las compras con tarjetas de crédito) y otras técnicas modernas (como el procesamiento del lenguaje natural).

No obstante, aunque las definiciones de los factores y los conjuntos de datos que los respaldan se hayan perfeccionado, las motivaciones financieras en las que se basa cada factor siguen siendo igual de claras:

Value: Se prefieren las acciones baratas que se prevé que se comportarán mejor que otras similares y más caras.

Momentum: Se prefieren las compañías con una evolución favorable en bolsa, con la expectativa de que esta tendencia se mantenga en el futuro próximo.

Quality: Se prefieren las acciones de empresas con balances consolidados, ya que se espera que las de mayor calidad superen a las de menor calidad

Los factores no tienen en cuenta los sectores y están diseñados para tener una beta neutral con respecto al mercado de renta variable.

En términos históricos, se ha comprobado que combinar varios factores puede ofrecer mejores resultados que decantarse por uno solo.

Algunos factores de riesgo de la renta variable han demostrado su potencial para superar a largo plazo los resultados del mercado en general, pero, por sí mismos, pueden ser volátiles, sobre todo en periodos cortos. El ETF pretende reducir la volatilidad al combinarlos en un enfoque optimizado. 

Rentabilidad histórica: Factores propios de Invesco

Fuente: Invesco, a 31 de agosto de 2025. En el gráfico se comparan las estrategias unifactoriales y multifactoriales de IQS. En este caso, las estrategias multifactoriales combinan los factores quality, value y momentum. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Descubre nuestros ETFs

Obtén más información sobre nuestros Enhanced Equity UCITS ETFs, que aplican el mismo enfoque de gestión activa sistemático que el equipo IQS lleva más de 20 años gestionando y con el que se trata de batir a los mercados de renta variable a largo plazo con una experiencia similar a la de un fondo indexado.

Una inversión en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión activa, en lugar de en los activos subyacentes en los que invierte el fondo.

Descubre nuestros UCITS ETFs

  • Periodos anualizados

    Agosto 2025 (%)

    YTD

    1 año

    2 año

    3 año

    5 año

    Desde lanzamiento

    Global Enhanced

    15,24

    18,71

    21,52

    15,67

    12,63

    10,12

    MSCI World Index

    13,78

    15,68

    18,50

    12,89

    11,65

    6,93
    Europe Enhanced simulation

    14,42

    11,58

    16,03

    14,02

    8,67

    5,94
    MSCI Europe Index

    11,16

    7,69

    13,28

    12,06

    7,58

    4,92
    Simulación Emerging Markets Enhanced

    19,62

    18,18

    13,69

    8,47

    8,81

    9,85
    ME = MSCI Emerging Markets Index. 

    19,66

    17,55

    11,61

    6,38

    7,82

    8,72
    Simulación Japan Enhanced

    10,91

    15,50

    20,53

    17,60

    9,57

    5,69
    MSCI Japan Index

    10,29

    14,10

    18,26

    16,02

    9,32

    5,19
    Simulación UK Enhanced

    17,10

    14,40

    13,72

    14,07

    8,74

    9,48
    FTSE All Share ex Investment Trusts

    14,84

    12,65

    11,82

    12,60

    7,59

    8,49

    Simulación US Enhanced

    11,56

    17,32

    21,01

    15,95

    14,88

    9,38
    S&P 500 Index

    10,77

    15,32

    19,36

    14,64

    14,54

    8,65

     

    Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido. 

    El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de no poder vender la garantía que se le proporcionó si el prestatario incumple.

    El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

    Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF

    El fondo podría estar concentrado en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría generar mayores fluctuaciones en el valor del fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

    El rendimiento del Fondo puede verse afectado negativamente por variaciones en los tipos de cambio entre la moneda base del Fondo y las monedas a las que está expuesto el Fondo.

    Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF 

    El fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen sus exposiciones ESG mejor que sus comparables. Esto puede afectar la exposición del fondo a ciertos emisores y hacer que el fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El fondo puede tener un comportamiento diferente al de otros fondos, incluido un comportamiento inferior al de otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores basados ​​en sus calificaciones ESG.

    Información sobre rentabilidad GIPS de la estrategia compuesta Global Enhanced.

    La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

     

    Tasa bruta
    de rendimiento (%)

    Tasa neta de rendimiento (%)

    Índice de referencia
    Rentabilidad (%)

    Composite
    Desviación estándar 3 años (%)

    Índice de referencia
    Desviación estándar 3 años (%)

    Número
    >100 carteras

    Composite
    Activos (mill. USD)

    Porcentaje de
    activos de la compañía (%)

    Activos totales
    de la compañía (bill. USD)

    Composite
    Dispersión (%)

    2024

    23,67

    23,18

    18,67

    16,97

    16,88

    4

    2617,15

    0,28

    948,34

    0,15

    2023

    25,66

    25,16

    23,79

    16,98

    16,99

    4

    2292,03

    0,25

    900,15

    0,21

    2022

    -15,45

    -15,78

    -18,14

    20,51

    20,72

    3

    1511,10

    0,17

    865,06

    0,69

    2021

    25,26

    24,76

    21,82

    17,29

    17,30

    2

    1137,47

    0,12

    975,05

    N/A

    2020

    13,51

    13,06

    15,90

    18,44

    18,53

    2

    1150,87

    0,13

    875,96

    N/A

    2019

    23,85

    23,36

    27,67

    11,55

    11,29

    3

    1629,59

    0,20

    825,87

    0,12

    2018

    -9,94

    -10,29

    -8,71

    10,80

    10,53

    3

    1315,79

    0,23

    578,94

    0,10

    2017

    22,64

    22,16

    22,40

    10,35

    10,38

    3

    1285,95

    0,19

    660,32

    0,19

    2016

    9,08

    8,65

    7,51

    11,01

    11,08

    3

    1034,47

    0,17

    599,00

    0,80

    2015

    0,39

    -0,01

    -0,87

    10,73

    10,96

    3

    930,78

    0,16

    575,05

    N/A

    Tasas de rentabilidad compuesta anualizadas hasta el 31 de diciembre de 2024:

     

    Tasa bruta
    Rentabilidad (%)

    Tasa neta
    Rentabilidad (%)

    Índice de referencia
    Rentabilidad (%)

    1 año

    23,67

    23,18

    18,67

    2 años

    24,66

    24,16

    21,20

    3 años

    9,53

    9,09

    6,34

    4 años

    13,27

    12,81

    10,01

    5 años

    13,31

    12,86

    11,17

    10 años

    10,84

    10,40

    9,95

    Desde lanzamiento (7/31/2005)

    9,17

    8,73

    8,07

    UK Enhanced composite

     

    Tasa bruta
    de rendimiento (%)

    Tasa neta de rendimiento (%)

    Índice de referencia
    Rentabilidad (%)

    Composite
    Desviación estándar 3 años (%)

    Índice de referencia
    Desviación estándar 3 años (%)

    Número
    >100 carteras

    Composite
    Activos (mill. USD)

    Porcentaje de
    activos de la compañía (%)

    Activos totales
    de la compañía (bill. USD)

    Composite
    Dispersión (%)

    2024

    11,82

    11,49

    9,52

    9,98

    10,80

    1

    1170,14

    0,15

    757,22

    N/A

    2023

    8,72

    8,40

    8,11

    10,21

    10,95

    1

    927,92

    0,13

    706,11

    N/A

    2022

    3,63

    3,32

    1,64

    17,71

    16,82

    1

    759,80

    0,11

    719,15

    N/A

    2021

    20,30

    19,94

    18,74

    17,25

    16,07

    1

    739,54

    0,10

    719,89

    N/A

    2020

    -12,87

    -13,13

    -11,41

    17,76

    16,70

    1

    517,16

    0,08

    640,81

    N/A

    2019

    18,82

    18,47

    19,04

    9,55

    9,92

    1

    618,74

    0,10

    623,42

    N/A

    2018

    -7,60

    -7,87

    -9,76

    9,34

    9,43

    1

    346,03

    0,08

    454,57

    N/A

    2017

    14,83

    14,49

    12,87

    9,44

    9,39

    1

    296,57

    0,06

    488,13

    N/A

    2016

    15,24

    14,90

    16,76

    10,21

    9,78

    1

    85,96

    0,02

    484,77

    N/A

    2015

    2,79

    2,48

    0,81

    11,30

    11,08

    1

    76,72

    0,02

    390,16

    N/A

    Tasas de rentabilidad compuesta anualizadas hasta el 31 de diciembre de 2024

     

    Tasa bruta
    Rentabilidad (%)

    Tasa neta
    Rentabilidad (%)

    Índice de referencia
    Rentabilidad (%)

    1 año

    11,82

    11,49

    9,52

    2 años

    10,26

    9,93

    8,81

    3 años

    8,01

    7,68

    6,37

    4 años

    10,96

    10,63

    9,33

    5 años

    5,72

    5,40

    4,83

    10 años

    7,03

    6,71

    6,09

    Desde lanzamiento (28/02/2003)

    9,00

    8,67

    8,07

    Invesco Worldwide afirma cumplir con los Estándares Globales de Desempeño de Inversión (GIPS®) y ha preparado y presentado este informe de conformidad con los estándares GIPS. Invesco Worldwide ha sido verificado de forma independiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2023. Los informes de verificación están disponibles bajo petición.

    Una empresa que afirma cumplir con las normas GIPS debe establecer políticas y procedimientos para cumplir con todos los requisitos aplicables de las normas GIPS. La verificación proporciona seguridad de que las políticas y los procedimientos de la empresa relacionados con el mantenimiento de los fondos compuestos y agrupados, así como el cálculo, la presentación y la distribución del rendimiento, se han diseñado de conformidad con las normas GIPS y se han implementado en toda la empresa. La verificación no proporciona garantía sobre la exactitud de ningún informe de rentabilidad específico.

    GIPS es una marca registrada de CFA Institute. CFA Institute no respalda ni promueve esta organización ni garantiza la precisión o calidad del contenido aquí incluido.

    A los efectos del cumplimiento de los Estándares Globales de Rentabilidad de las Inversiones (GIPS®), "Invesco Worldwide se refiere colectivamente a todas las subsidiarias directas o indirectas de Invesco Ltd. que brindan asesoramiento de inversión discrecional con la excepción de las siguientes entidades:   Invesco Investment Management Ltd., Invesco Investment Advisers LLC, Invesco Asset Management Australia (Holdings) Ltd., Invesco Global Real Estate Asia Pacific, Inc., IRE (Cayman) Ltd., Invesco Senior Secured Management, Inc., Invesco Private Capital, Inc. e Invesco Capital Management LLC.  Invesco Great Wall Fund Management Company Limited cumple con la normativa GIPS pero no forma parte de Invesco Worldwide.

    El producto Global Enhanced - Client Custom tiene como objetivo lograr un rendimiento positivo a largo plazo, en relación con un índice de referencia adecuado, que sea competitivo, consistente y predecible, con un bajo error de seguimiento. El proceso se centra en maximizar el rendimiento integrando un enfoque claro en los tres componentes críticos del rendimiento de la inversión: rendimiento, riesgo y costes de transacción. Los puntos de referencia adecuados en este contexto son aquellos que reflejan un universo de inversión global y aplican ponderaciones personalizadas a los componentes individuales.  

    Los rendimientos compuestos se comparan con un índice combinado personalizado que se compone en un 40% del índice MSCI World ex EMU Net Return, en un 40% del índice MSCI Emerging Markets Net Return y en un 20% del índice MSCI EMU Net Return, y se reequilibra mensualmente. El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos y generalmente refleja el riesgo o el estilo de inversión del producto. Las inversiones realizadas para las carteras que administra de acuerdo con las respectivas estrategias pueden diferir significativamente en términos de tenencias de valores, ponderaciones de la industria y asignación de activos de aquellas del índice de referencia. En consecuencia, los resultados de la inversión y la volatilidad serán diferentes a los del índice de referencia.

    Los resultados del rendimiento bruto de tarifas se presentan antes de las tarifas de administración y custodia, pero después de todas las comisiones comerciales y las retenciones de impuestos sobre dividendos, intereses y ganancias de capital, cuando corresponda.  Los resultados del rendimiento neto de comisiones se calculan restando el nivel más alto de nuestra escala de comisiones publicada para el producto de los rendimientos brutos mensuales de comisiones. La comisión de gestión es la siguiente: 40 puntos básicos sobre los primeros 50 millones, 35 puntos básicos sobre los siguientes 50 millones, 30 puntos básicos sobre los siguientes 100 millones, 25 puntos básicos sobre los siguientes 200 millones, negociables a partir de ese nivel.

    La dispersión se mide mediante la desviación estándar de los rendimientos de la cartera ponderada por activos representados dentro del compuesto para el año completo. La desviación estándar anualizada de tres años mide la variabilidad de los rendimientos compuestos y de referencia durante el período anterior de 36 meses. La desviación estándar no se incluye cuando hay menos de 36 meses o menos de tres carteras en el compuesto. Todas las medidas de riesgo se calculan utilizando el rendimiento bruto de comisiones.

    Invesco valora consistentemente todas las carteras cada mes sobre la base de la fecha de negociación. La contabilidad devengada se utiliza para todos los ingresos por intereses y dividendos. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros.

    Información adicional sobre políticas para valorar carteras, calcular el rendimiento y preparar presentaciones revisadas está disponible previa solicitud.

    Las valoraciones y los rendimientos totales de la cartera se calculan y expresan en USD.  Invesco valora consistentemente todas las carteras cada mes sobre la base de la fecha de negociación.  Los rendimientos a nivel de cartera se calculan como rendimientos totales ponderados en el tiempo con datos diarios.  La contabilidad devengada se utiliza para todos los ingresos por intereses y dividendos.  Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Los tipos de cambio de divisas extranjeras para el cálculo del índice compuesto y de referencia se basan en los tipos de cambio de cierre al contado de WM/Reuters TM que se fijan aproximadamente a las 4:00 pm, hora de Londres.

    La fecha de creación del índice compuesto es julio de 2011.            

    Los siguientes documentos están disponibles bajo petición:

      *Políticas para la valoración de inversiones, el cálculo del rendimiento y la elaboración de informes GIPS

      *Lista de descripciones compuestas

      *Lista de descripciones de fondos comunes de distribución limitada

      *Lista de fondos comunes de distribución amplia

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. Datos a 30 de septiembre de 2025. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu.La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Las unidades/acciones de ETF UCITS adquiridas en el mercado secundario normalmente no pueden venderse directamente a ETF UCITS. Los inversores deben comprar y vender unidades/acciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor actual del activo neto al comprar unidades/acciones y pueden recibir menos que el valor actual del activo neto al venderlas. Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, avalados ni recomendados por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen dichos fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI tiene con Invesco y con los fondos relacionados. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland.

