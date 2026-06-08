Le istituzioni stanno sfruttando appieno gli ETF?

Tra gli asset owner istituzionali europei, gli ETF sono stati a lungo considerati veicoli d'investimento puramente tattici, utili a ottenere una semplice esposizione passiva al beta di mercato. Inoltre, molte istituzioni tendono a credere che gli ETF siano strumenti progettati per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio. Di conseguenza, le istituzioni europee hanno utilizzato gli ETF principalmente per investire la liquidità in azioni, colmare gap di esposizione durante i passaggi di gestione, adeguare rapidamente l'esposizione al mercato e attuare strategie tattiche nel breve termine.

Queste percezioni potrebbero indurre le istituzioni a sottovalutare il potenziale degli ETF come soluzioni strategiche a lungo termine. Grazie al loro costo totale di proprietà competitivo, nonché alla loro flessibilità e precisione, gli ETF possono rappresentare una componente preziosa nelle allocazioni strategiche istituzionali.

Gli ETF offrono significativi vantaggi rispetto ad altre soluzioni strategiche

I gestori di fondi pensione, i general account manager assicurativi e altri asset owner istituzionali hanno tradizionalmente utilizzato mandati, fondi indicizzati e strumenti derivati per le proprie allocazioni di lungo termine. Tali scelte sono state determinate dalla possibilità di personalizzazione dei mandati, dalla consolidata struttura collettiva dei fondi indicizzati e dalla capacità dei derivati di offrire strumenti di copertura e un accesso efficiente al mercato.

Gli ETF possono integrare questi veicoli d'investimento (e talvolta risultare più interessanti) offrendo una combinazione di caratteristiche utili per un'implementazione di lungo termine: un costo totale di proprietà competitivo, una bassa differenza di replica, un'elevata flessibilità e la possibilità di integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (cfr. tabella sottostante).

Il confronto tra ETF e fondi indicizzati tradizionali è particolarmente rilevante quando le esposizioni sottostanti sono simili. In tali casi, la struttura dell'ETF può offrire alcuni vantaggi che i fondi indicizzati potrebbero non garantire, tra cui negoziabilità intraday, trasparenza, flessibilità di esecuzione e facilità d'uso durante le transizioni o i ribilanciamenti. Per le istituzioni che gestiscono frequenti modifiche di allocazione, tali ottimizzazioni possono apportare un notevole valore al loro processo di investimento. Inoltre, l'ETF può offrire una differenza di replica inferiore rispetto ai fondi indicizzati, specialmente quando il trattamento della ritenuta alla fonte o il metodo di replica dell'indice dell'ETF ne migliorano la performance netta.