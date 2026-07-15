Ripensare l'azionario europeo: non è più solo uno strumento di diversificazione

Il settore finanziario, quello industriale e quello sanitario rappresentano le principali componenti del mercato europeo; a differenza degli Stati Uniti, non si tratta di indici il cui peso è dominato da un ristretto numero di società a mega-capitalizzazione. È un mercato diverso, non necessariamente inferiore. In un contesto caratterizzato da tassi più elevati e da una maggiore spesa fiscale, si può sostenere che sia meglio posizionato rispetto a un mercato in cui un terzo del valore complessivo è concentrato nel settore dell'intelligenza artificiale.

Pensi che l'investimento in Europa sia giustificato esclusivamente dalla prospettiva di una crescita macroeconomica più sostenuta? Ripensiamoci

Riteniamo che la ragione principale per investire in questo mercato sia che gli Stati Uniti siano sempre più caratterizzati da una forte concentrazione. Negli Stati Uniti, i 10 titoli principali rappresentano oggi circa il 35% dell'indice S&P 500; per lo STOXX 600 la quota equivalente è pari a circa il 15%ii. Un investitore nell'indice statunitense è, sempre più spesso, un investitore esposto a un numero ristretto di temi d'investimento fortemente correlati tra loro.

La correlazione tra i mercati statunitensi ed europei si è ridotta nell'ultimo anno. La correlazione tra l'indice MSCI Europe ex UK e l'indice MSCI USA è sufficientemente elevata da consentire un'esposizione ai guadagni azionari globali, ma sufficientemente contenuta da garantire una reale diversificazione. Inoltre, vi sono segnali di una maggiore dispersione dei titoli europei, il che offre potenzialmente un contesto favorevole ai gestori attivi, consentendo loro di generare maggior valore attraverso un'efficace selezione dei titoli.