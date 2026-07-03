Europäische Aktien neu denken: Sie dienen nicht mehr nur der Diversifikation

Dabei gilt natürlich eine Einschränkung: Eine haushaltspolitische Zusage ist noch kein haushaltspolitisches Ergebnis. Die Umsetzung und der Zeitplan stellen echte Risiken dar. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass Deutschland mehr Ausgaben für im Inland hergestellte Rüstungsgüter tätigt, anstatt diese aus den USA zu beziehen, während die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland steigt. Die Richtung hat sich geändert, und die Richtung ist genau das, was den europäischen Märkten unserer Meinung nach Auftrieb geben wird.

Glauben Sie, dass "KI" unmittelbar mit den "USA zusammenhängt? Falsch gedacht

Europa wird die USA beim Aufbau von KI-Infrastruktur nicht überholen, und es liegt auch bei den neuesten Modellen nicht vorne. Und sein börsennotierter Technologiesektor ist viel kleiner als in den USA. Aber die KI-Wertschöpfungskette und die Vorteile, die diese Technologie mit sich bringt, gehen über Chiphersteller und Softwareplattformen hinaus. Europa ist stärker auf die Wegbereiter und Begünstigten ausgerichtet: Unternehmen für industrielle Automatisierung, Investitionsgüter und Ingenieurwesen, die den Ausbau vorantreiben, sowie Versorger, die mit einem strukturell höheren Strombedarf konfrontiert sind, und diesen decken.

Versorger sind ein hervorragendes Beispiel. Genau hier sind die Investitionsausgaben in Europa am höchsten, und obwohl dieser Sektor lange Zeit unter Zweifeln an der künftigen Rentabilität gelitten hat, sind diese nun gefragt, da für den Betrieb von KI das Stromnetz und die Erzeugungskapazitäten benötigt werden, die ihnen gehören. Auch Banken sind gut positioniert, um in einem von der Fiskalpolitik und dem Ausbau der Infrastruktur gestützten Zyklus Kredite zu vergeben. Das Wachstum europäischer Kredite verbessert sich. Es geht nicht darum, dass Europa das KI-Rennen gewinnt. Sondern darum, dass Europa dabei nicht nur zusieht.

Denken Sie, Europa wirft in der Zwischenzeit keine Rendite ab? Falsch gedacht

Für Anleger, die mehr als nur das Beta anvisieren, bietet Europa eine Bilanz- und Ertragslage, mit der die USA derzeit kaum mithalten können – vor allem, da einige der großen US-Technologieunternehmen ihre Aktienrückkäufe zurückfahren, um ihre enormen Investitionsausgaben zu finanzieren. Die Gesamtverschuldung ist niedrig und die Ersparnisse der privaten Haushalte sind reichlich vorhanden. Diese Resilienz sollte in einer Welt mit höheren Zinsen stärker gewürdigt werden. Derzeit liegt ein großer Teil der Finanzanlagen europäischer Haushalte in niedrig verzinslichen Barmitteln, und wir glauben, dass ein Teil dieser Mittel mit einer besseren Wertentwicklung nach und nach in europäische Aktien fließen könnte.