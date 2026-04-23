Über den MSCI World Index

Der MSCI World Index ist, gemessen an den Vermögenswerten, die ihm folgen, der bedeutendste globale Aktienindex und umfasst 18 passiv verwaltete OGAW-ETFs. Er deckt ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem der 23 Industrieländer ab und umfasst derzeit über 1.300 große und mittelständische Unternehmen.

Was bei einem ETF zu beachten ist

Die Kosten spielen fast immer eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess eines Anlegers, insbesondere bei der Auswahl eines passiven Engagements für einen wahrscheinlich erheblichen Teil eines Portfolios. Die jährliche Verwaltungsgebühr des ETF ist ein guter Ausgangspunkt, und sofern alle übrigen Faktoren gleich sind, sollten Sie sich für die niedrigstmögliche Gebühr entscheiden. Der Invesco MSCI World UCITS ETF weist mit nur 0,05 % pro Jahr die derzeit niedrigste verfügbare jährliche Verwaltungsgebühr für ein solches Engagement auf. Das ist 0,15 % günstiger als der Marktdurchschnitt.

Bei einer Anlage in diesem Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Die Kosten sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Das Produkt muss auch überzeugen. Bei einem passiven ETF lässt sich die Wertentwicklung in der Regel anhand des Tracking Error messen, also daran, wie genau der ETF die tägliche Wertentwicklung des Index im Zeitverlauf nach Abzug aller Kosten nachbildet. Dabei kann die Wertentwicklung stark variieren, und diese Unterschiede sind nicht immer nur auf die Gebühren zurückzuführen.

Der strukturelle Vorteil von swapbasierter Replikation

Ein ETF kann einen Index auf zwei verschiedene Arten nachbilden. Am häufigsten wird physisch in alle Indexkomponenten (oder eine Auswahl davon) investiert, wobei das Portfolio jeder Neugewichtung des Index folgt. Dividenden aus den gehaltenen Aktien werden ggf. vom ETF nach Abzug von Steuern – häufig unter Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes – ausgezahlt. Die Quellensteuer auf Dividenden von US-Aktien beträgt beispielsweise für einen US-Anleger 0,30 %, für viele in Europa aufgelegte ETFs jedoch nur 0,15 %.

Eine weitere Möglichkeit, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, besteht darin, dass der ETF einen Aktienkorb hält – wobei es sich nicht unbedingt um die im Index enthaltenen Aktien handeln muss – und mithilfe von Swaps die genaue Rendite des Index erzielt. Dieser swapbasierte Ansatz wird manchmal als synthetische Replikation bezeichnet und soll, oftmals zu geringeren Kosten, eine genauere Nachbildung ermöglichen, als dies durch physische Replikation üblicherweise erreichbar wäre.



ETFs, die Swaps einsetzen, profitieren von einem noch niedrigeren Quellensteuersatz auf Dividenden als physisch replizierte Fonds. Was das Engagement im MSCI World betrifft, hat sich dieser strukturelle Vorteil seit 2018 gegenüber physisch replizierten Fonds in einer durchschnittlichen Wertsteigerung von 0,05 % pro Jahr vor Gebühren niedergeschlagen. Die deutliche Senkung der jährlichen Gebühr dürfte den gesamten Performanceunterschied zwischen unserem ETF und ETFs, die auf physische Replikation setzen, vergrößern.

Vorteil des swapbasierten Ansatzes PLUS Kostenvorteil durch niedrigere Gebühren