Insight

Engagement im MSCI World zu den marktweit niedrigsten Kosten

23. April 2026
Chris Mellor
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Nahaufnahme eines Auges, in dem sich ein Bild der Erde im Weltraum spiegelt.

Kurz zusammengefasst

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Globale Aktien waren in den letzten Jahren die gefragtesten ETF-Anlagen.

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Der Invesco MSCI World UCITS ETF hat jetzt die niedrigsten Gebühren für diesen Portfolio-Kernbaustein.

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Unser swapbasiertes Modell bietet einen strukturellen Vorteil gegenüber physischen ETFs.

Risikohinweis:Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Wesentliche Risiken umfassen: Wertschwankungen, Einsatz von Derivaten zur Indexnachbildung, synthetisches Risiko und Währungsrisiko. Für weitere Informationen hier klicken.

ETFs, die ein Engagement an den globalen Aktienmärkten bieten, haben die Zuflüsse in den letzten Jahren dominiert. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da immer mehr Anleger auf diese Kernbausteine zurückgreifen, insbesondere auf solche, die ein kostengünstiges Engagement in wichtigen Referenzindizes ermöglichen. Das Angebot von Invesco umfasst nun die niedrigsten jährlichen Gebühren aller ETFs, die den beliebten MSCI World Index nachbilden, sowie die strukturellen Vorteile unseres swapbasierten Replikationsmodells.

Über den MSCI World Index

Der MSCI World Index ist, gemessen an den Vermögenswerten, die ihm folgen, der bedeutendste globale Aktienindex und umfasst 18 passiv verwaltete OGAW-ETFs. Er deckt ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem der 23 Industrieländer ab und umfasst derzeit über 1.300 große und mittelständische Unternehmen.  

Was bei einem ETF zu beachten ist

Die Kosten spielen fast immer eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess eines Anlegers, insbesondere bei der Auswahl eines passiven Engagements für einen wahrscheinlich erheblichen Teil eines Portfolios. Die jährliche Verwaltungsgebühr des ETF ist ein guter Ausgangspunkt, und sofern alle übrigen Faktoren gleich sind, sollten Sie sich für die niedrigstmögliche Gebühr entscheiden. Der Invesco MSCI World UCITS ETF weist mit nur 0,05 % pro Jahr die derzeit niedrigste verfügbare jährliche Verwaltungsgebühr für ein solches Engagement auf. Das ist 0,15 % günstiger als der Marktdurchschnitt. 

Bei einer Anlage in diesem Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. 

Die Kosten sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Das Produkt muss auch überzeugen. Bei einem passiven ETF lässt sich die Wertentwicklung in der Regel anhand des Tracking Error messen, also daran, wie genau der ETF die tägliche Wertentwicklung des Index im Zeitverlauf nach Abzug aller Kosten nachbildet. Dabei kann die Wertentwicklung stark variieren, und diese Unterschiede sind nicht immer nur auf die Gebühren zurückzuführen.  

Der strukturelle Vorteil von swapbasierter Replikation

Ein ETF kann einen Index auf zwei verschiedene Arten nachbilden. Am häufigsten wird physisch in alle Indexkomponenten (oder eine Auswahl davon) investiert, wobei das Portfolio jeder Neugewichtung des Index folgt. Dividenden aus den gehaltenen Aktien werden ggf. vom ETF nach Abzug von Steuern – häufig unter Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes – ausgezahlt. Die Quellensteuer auf Dividenden von US-Aktien beträgt beispielsweise für einen US-Anleger 0,30 %, für viele in Europa aufgelegte ETFs jedoch nur 0,15 %.

Eine weitere Möglichkeit, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, besteht darin, dass der ETF einen Aktienkorb hält – wobei es sich nicht unbedingt um die im Index enthaltenen Aktien handeln muss – und mithilfe von Swaps die genaue Rendite des Index erzielt. Dieser swapbasierte Ansatz wird manchmal als synthetische Replikation bezeichnet und soll, oftmals zu geringeren Kosten, eine genauere Nachbildung ermöglichen, als dies durch physische Replikation üblicherweise erreichbar wäre.

ETFs, die Swaps einsetzen, profitieren von einem noch niedrigeren Quellensteuersatz auf Dividenden als physisch replizierte Fonds. Was das Engagement im MSCI World betrifft, hat sich dieser strukturelle Vorteil seit 2018 gegenüber physisch replizierten Fonds in einer durchschnittlichen Wertsteigerung von 0,05 % pro Jahr vor Gebühren niedergeschlagen. Die deutliche Senkung der jährlichen Gebühr dürfte den gesamten Performanceunterschied zwischen unserem ETF und ETFs, die auf physische Replikation setzen, vergrößern. 

Vorteil des swapbasierten Ansatzes PLUS Kostenvorteil durch niedrigere Gebühren

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Separate Wertentwicklung

Stand: 31. März 2026

 

ETF

Index

Differenz

März 2025 bis März 2026

18,96 %

18,90 %

0,05 %

März 2024 bis März 2025

7,14 %

7,07 %

0,07 %

März 2023 bis März 2024

25,22 %

25,07 %

0,12 %

März 2022 bis März 2023

-6,87 %

-7,02 %

0,16 %

März 2021 bis März 2022

10,23 %

10,12 %

0,10 %

März 2020 bis März 2021

54,25 %

54,03 %

0,14 %
März 2019 bis März 2020 -10,21 % -10,39 % 0,20 %
März 2018 bis März 2019 4,21 % 4,08 % 0,12 %

März 2017 bis März 2018

 13,55 % 13,52 % 0,02 %
März 2016 bis März 2017 14,79 % 14,77 % 0,02 %

Quelle: Bloomberg

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  • Risikohinweis

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Die Fähigkeit des Fonds, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen, und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Berechnung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.

    Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind, und kann Swap-Vereinbarungen eingehen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindex auszutauschen.

    Da der Fonds in einer bestimmten Region investiert, könnte seine Wertentwicklung stärker schwanken als bei einem Fonds, der geografisch stärker diversifiziert ist.

    Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch bestimmte Faktoren wie die Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten sowie regionale und allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

    Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. 

    Bei einer Anlage in diesem Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. 

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30.03.2026, sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter verfügbarwww.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder relevanten Fondsnachtrag.

    Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Der Fonds wird nicht durch MSCI Inc. ("MSCI") vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Invesco und allen damit verbundenen Fonds unterhält.

    EMEA5405723/2026 