Mit globalen Aktien die Marktkonzentration aufbrechen
Sich verändernde Trends machen deutlich, dass ein aktiverer Ansatz erforderlich ist, da KI-Investments nicht länger als eine einzige Transaktion betrachtet werden können.
Globale Aktien waren in den letzten Jahren die gefragtesten ETF-Anlagen.
Der Invesco MSCI World UCITS ETF hat jetzt die niedrigsten Gebühren für diesen Portfolio-Kernbaustein.
Unser swapbasiertes Modell bietet einen strukturellen Vorteil gegenüber physischen ETFs.
Risikohinweis:Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Wesentliche Risiken umfassen: Wertschwankungen, Einsatz von Derivaten zur Indexnachbildung, synthetisches Risiko und Währungsrisiko. Für weitere Informationen hier klicken.
ETFs, die ein Engagement an den globalen Aktienmärkten bieten, haben die Zuflüsse in den letzten Jahren dominiert. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da immer mehr Anleger auf diese Kernbausteine zurückgreifen, insbesondere auf solche, die ein kostengünstiges Engagement in wichtigen Referenzindizes ermöglichen. Das Angebot von Invesco umfasst nun die niedrigsten jährlichen Gebühren aller ETFs, die den beliebten MSCI World Index nachbilden, sowie die strukturellen Vorteile unseres swapbasierten Replikationsmodells.
Der MSCI World Index ist, gemessen an den Vermögenswerten, die ihm folgen, der bedeutendste globale Aktienindex und umfasst 18 passiv verwaltete OGAW-ETFs. Er deckt ca. 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem der 23 Industrieländer ab und umfasst derzeit über 1.300 große und mittelständische Unternehmen.
Die Kosten spielen fast immer eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess eines Anlegers, insbesondere bei der Auswahl eines passiven Engagements für einen wahrscheinlich erheblichen Teil eines Portfolios. Die jährliche Verwaltungsgebühr des ETF ist ein guter Ausgangspunkt, und sofern alle übrigen Faktoren gleich sind, sollten Sie sich für die niedrigstmögliche Gebühr entscheiden. Der Invesco MSCI World UCITS ETF weist mit nur 0,05 % pro Jahr die derzeit niedrigste verfügbare jährliche Verwaltungsgebühr für ein solches Engagement auf. Das ist 0,15 % günstiger als der Marktdurchschnitt.
Bei einer Anlage in diesem Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
Die Kosten sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Das Produkt muss auch überzeugen. Bei einem passiven ETF lässt sich die Wertentwicklung in der Regel anhand des Tracking Error messen, also daran, wie genau der ETF die tägliche Wertentwicklung des Index im Zeitverlauf nach Abzug aller Kosten nachbildet. Dabei kann die Wertentwicklung stark variieren, und diese Unterschiede sind nicht immer nur auf die Gebühren zurückzuführen.
Ein ETF kann einen Index auf zwei verschiedene Arten nachbilden. Am häufigsten wird physisch in alle Indexkomponenten (oder eine Auswahl davon) investiert, wobei das Portfolio jeder Neugewichtung des Index folgt. Dividenden aus den gehaltenen Aktien werden ggf. vom ETF nach Abzug von Steuern – häufig unter Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes – ausgezahlt. Die Quellensteuer auf Dividenden von US-Aktien beträgt beispielsweise für einen US-Anleger 0,30 %, für viele in Europa aufgelegte ETFs jedoch nur 0,15 %.
Eine weitere Möglichkeit, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, besteht darin, dass der ETF einen Aktienkorb hält – wobei es sich nicht unbedingt um die im Index enthaltenen Aktien handeln muss – und mithilfe von Swaps die genaue Rendite des Index erzielt. Dieser swapbasierte Ansatz wird manchmal als synthetische Replikation bezeichnet und soll, oftmals zu geringeren Kosten, eine genauere Nachbildung ermöglichen, als dies durch physische Replikation üblicherweise erreichbar wäre.
ETFs, die Swaps einsetzen, profitieren von einem noch niedrigeren Quellensteuersatz auf Dividenden als physisch replizierte Fonds. Was das Engagement im MSCI World betrifft, hat sich dieser strukturelle Vorteil seit 2018 gegenüber physisch replizierten Fonds in einer durchschnittlichen Wertsteigerung von 0,05 % pro Jahr vor Gebühren niedergeschlagen. Die deutliche Senkung der jährlichen Gebühr dürfte den gesamten Performanceunterschied zwischen unserem ETF und ETFs, die auf physische Replikation setzen, vergrößern.
Stand: 31. März 2026
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ETF
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Index
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Differenz
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März 2025 bis März 2026
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18,96 %
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18,90 %
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0,05 %
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März 2024 bis März 2025
|
7,14 %
|
7,07 %
|
0,07 %
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März 2023 bis März 2024
|
25,22 %
|
25,07 %
|
0,12 %
|
März 2022 bis März 2023
|
-6,87 %
|
-7,02 %
|
0,16 %
|
März 2021 bis März 2022
|
10,23 %
|
10,12 %
|
0,10 %
|
März 2020 bis März 2021
|
54,25 %
|
54,03 %
|
0,14 %
|März 2019 bis März 2020
|-10,21 %
|-10,39 %
|0,20 %
|März 2018 bis März 2019
|4,21 %
|4,08 %
|0,12 %
|
März 2017 bis März 2018
|13,55 %
|13,52 %
|0,02 %
|März 2016 bis März 2017
|14,79 %
|14,77 %
|0,02 %
Quelle: Bloomberg
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