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Il nostro team Invesco Quantitative Strategies (IQS) utilizza tecnologie all'avanguardia e analisi basate su dati per individuare le opportunità di investimento più recenti per i clienti.

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40+ mld USD di asset dei clienti

Gestiamo oltre 40 miliardi di dollari USA e personalizziamo le strategie in base alle esigenze individuali dei clienti. 1

50 professionisti dell'investimento

Ampio team con una vasta esperienza composto da 50 professionisti dell'investimento. 1

Oltre 40 anni di investimenti in azioni sistematiche

Gestiamo le azioni sistematiche da oltre 40 anni. 1

Un modo più intelligente per approcciare l'azionario sistematico

Il team Quantitative Strategies di Invesco unisce competenze globali a un approccio collaborativo per offrire soluzioni azionarie sistematiche. Grazie a decenni di esperienza e capacità di ricerca avanzate, ci concentriamo sulla costruzione di portafogli innovativi e su strategie multifattoriali ideate per aiutare i clienti a raggiungere risultati coerenti e corretti per il rischio.

 
  • Approccio multifattoriale: fattori proprietari - valore, momentum e qualità - guidano strategie disciplinate. Questo processo basato sulla ricerca ha prodotto portafogli solidi e attenti ai rischi, progettati per sovraperformare in diverse condizioni di mercato.
  • Implementazione flessibile: le nostre strategie spaziano tra fondi comuni d'investimento, mandati di gestione separati, ETF e strutture indicizzate. Questa flessibilità garantisce ai clienti l'accesso a soluzioni su misura per i loro obiettivi e le loro esigenze operative.
  • Competenza collaborativa: i nostri 50 professionisti in tutto il mondo condividono approfondimenti su diverse asset class e mantengono solidi legami accademici. Questa cultura promuove l'innovazione e la personalizzazione per gli obiettivi specifici del cliente.

Perché affidarsi a Invesco per "systematic equities"?

Il nostro team IQS adotta un approccio ampio agli investimenti, concentrandosi sia sulla gestione del portafoglio che sulla ricerca. Con oltre 40 membri in tutto il mondo, il team vanta una notevole esperienza negli investimenti sistematici e basati su regole.

Approccio d'investimento multifattoriale. Riteniamo che l'analisi di fattori proprietari come value, momentum e quality contribuisca a differenziare la strategia e ci consenta di ottenere risultati migliori per i nostri clienti. Grazie a un approccio innovativo alla costruzione del portafoglio le nostre analisi vengono integrate nei portafogli dei clienti.

Cultura di team collaborativa. Condividiamo le migliori prassi con diversi team di investimento e asset class, in modo da poter personalizzare i prodotti in base alle esigenze e al profilo di rischio dei clienti.   

La ricerca è alla base. Effettuiamo un’approfondita ricerca sul processo di investimento, con oltre 25 analisti che lavorano a stretto contatto con il nostro team di gestione del portafoglio e hanno legami con il mondo accademico.

Integrazione dei criteri ESG. IQS valuta sistematicamente i fattori ESG a vari livelli del processo di investimento e si impegna attivamente nel dialogo con le società attraverso programmi di coinvolgimento e proxy voting.

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Domande frequenti

L'idea dell'investimento sistematico o quantitativo nasce dalla consapevolezza che le emozioni possono ostacolare il successo negli investimenti. Le strategie sistematiche cercano prove su determinate caratteristiche dei titoli che spiegano parte del loro rischio o dei loro rendimenti, i cosiddetti fattori.

In un approccio sistematico, i portafogli di investimento vengono costruiti analizzando una grande varietà di dati per comprendere i trend economici e aziendali.

I dati possono provenire da dati fondamentali sulle aziende, come le voci di bilancio, i segnali di prezzo o da fonti di dati alternative, come i dati delle carte di credito, l'analisi delle conference call sugli utili basata sull’NLP o persino la copertura degli analisti.

Queste analisi possono essere utilizzate per costruire portafogli basati sulle esigenze dei clienti e sui loro profili di rischio, sia in fondi comuni attivi che in ETF.

Un fattore è una caratteristica quantificabile di un titolo. Un approccio di investimento multifattoriale investe in un gruppo di titoli con caratteristiche simili. Ad esempio, potrebbe trattarsi di bassi rapporti P/U, bassa volatilità, elevati rendimenti da dividendi o bassa capitalizzazione di mercato.

Il nostro team si concentra sui fattori: valore, momentum e qualità. Per quanto riguarda il fattore "valore", vengono esaminati i titoli che presentano valutazioni interessanti. Il "momentum" esamina la dinamica dei prezzi e degli utili di un titolo. Nel fattore "qualità", esaminiamo la solidità del bilancio, il management e la redditività di un'azienda.

L'importanza della costruzione del portafoglio è spesso sottovalutata anche dagli investitori quantitativi più esperti. Le persone tendono a concentrarsi sui dati (la meccanica dell'auto da corsa), ma se l'auto non ha le ruote è inutile. La costruzione del portafoglio è simile: il nostro obiettivo è quello di trasferire nei portafogli la maggior parte delle nostre analisi di ricerca, concentrandoci al contempo su un rigoroso controllo del rischio e su una gestione all'avanguardia dei costi di transazione.

Il nostro processo di investimento è altamente flessibile quando si tratta di adattarsi alle esigenze dei nostri investitori. Un'area particolare di personalizzazione è l'integrazione ESG. Oltre alle competenze ESG e alla capacità di gestire enormi quantità di dati, l'integrazione ESG si traduce anche in definitiva nella costruzione del portafoglio.

Abbiamo sviluppato un processo particolarmente intelligente in due fasi per integrare l'ESG nel modo più trasparente possibile. Questo consente di disgiungere i fattori ESG e di rendimento, aiuta a definire il risk budgeting in relazione all'ESG e permette un'accurata analisi di attribuzione. Integriamo l'ESG sia in una serie di fondi standard sia in conti segregati con particolari interventi di personalizzazione.

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  • Note a piè di pagina

    1 Al 30 settembre 2025.

     

    Avvisi di rischio

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

     

    Informazioni importanti

    I dati sono aggiornati al 30/09/2025 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.

    Il presente documento costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e relativi rischi si prega di far riferimento alle Informazioni Chiave, al prospetto disponibile in Italiano e alla documentazione finanziaria disponibile su www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing. Non tutte le classi di azioni di questo fondo potrebbero essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adatte a ogni investitore.

    EMEA5042879/2025