Il nostro team IQS adotta un approccio ampio agli investimenti, concentrandosi sia sulla gestione del portafoglio che sulla ricerca. Con oltre 40 membri in tutto il mondo, il team vanta una notevole esperienza negli investimenti sistematici e basati su regole.
Approccio d'investimento multifattoriale. Riteniamo che l'analisi di fattori proprietari come value, momentum e quality contribuisca a differenziare la strategia e ci consenta di ottenere risultati migliori per i nostri clienti. Grazie a un approccio innovativo alla costruzione del portafoglio le nostre analisi vengono integrate nei portafogli dei clienti.
Cultura di team collaborativa. Condividiamo le migliori prassi con diversi team di investimento e asset class, in modo da poter personalizzare i prodotti in base alle esigenze e al profilo di rischio dei clienti.
La ricerca è alla base. Effettuiamo un’approfondita ricerca sul processo di investimento, con oltre 25 analisti che lavorano a stretto contatto con il nostro team di gestione del portafoglio e hanno legami con il mondo accademico.
Integrazione dei criteri ESG. IQS valuta sistematicamente i fattori ESG a vari livelli del processo di investimento e si impegna attivamente nel dialogo con le società attraverso programmi di coinvolgimento e proxy voting.