Invesco Physical Gold ETC ofrece una de las exposiciones al oro de coste total más competitivos de Europa. Con más de 28.000 mill. USD en activos¹, también es uno de los mayores productos ligados al oro de Europa, y te permite ganar exposición a la evolución de sus precios sin tener que comprar y almacenar oro físico por tu cuenta. Si se quiere minimizar el riesgo asociado a las divisas, en Invesco disponemos de versiones con cobertura de divisas en GBP y EUR.

Nuestro ETC tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad del precio del oro de la LBMA PM, menos el TER anual 0,12%. Las inversiones están respaldadas por lingotes de oro físico, depositados en cuentas segregadas y almacenados de forma segura en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El ETC se negocia en múltiples mercados europeos, se considera una inversión admisible para UCITS y cumple con la sharía. Para obtener más información, consulta el Brochure.