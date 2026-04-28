Invesco Physical Gold ETC

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Diversificación

Una posición en oro dentro de una cartera equilibrada puede contribuir a la diversificación y ofrecer un potencial beneficio adicional, dado que históricamente el oro ha mostrado una baja correlación con la mayoría de las principales clases de activos.

Posible activo “refugio”

En contextos de mayor incertidumbre o volatilidad en otros segmentos del mercado, la demanda de oro suele incrementar. Acontecimientos inesperados podrían llevar a los inversores a buscar posibles activos “refugio”, como pasó con la COVID-19.

Cobertura ante la inflación

El oro puede ser útil como posible cobertura ante la inflación, cuando esta irrumpe debido a factores externos, como cuando los precios suben más rápido de lo previsto o las medidas de los bancos centrales son ineficaces.

Análisis del mercado del oro

cinco lingotes de oro en un fondo azul celeste

Gold Quarterly Report

Cada trimestre, nuestro Gold Quarterly Report (informe del oro), analizamos la evolución del precio del metal precioso, incluidos los flujos hacia los productos cotizados respaldados por oro, y repasamos el comportamiento de otras clases de activos. Además, analizamos importantes factores macroeconómicos: los tipos de interés, el rendimiento de los bonos, el dólar estadounidense o las expectativas en torno a la inflación.

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Transcripción

Una persona sostiene un lingote de oro sobre varias filas de lingotes con las inscripciones "1000g" y "999"

¿Qué está impulsando el precio del oro?

El precio del oro ha alcanzado una serie de nuevos máximos históricos a lo largo del último año, impulsado en parte por la demanda de los inversores. Descubre más sobre los factores que han estado impulsando el precio del oro, así como las respuestas a algunas de las preguntas que muchos inversores se plantean al considerar incorporar oro a sus carteras.

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Transcripción

Invesco Physical Gold ETC

Invesco Physical Gold ETC ofrece una de las exposiciones al oro de coste total más competitivos de Europa. Con más de 28.000 mill. USD en activos¹, también es uno de los mayores productos ligados al oro de Europa, y te permite ganar exposición a la evolución de sus precios sin tener que comprar y almacenar oro físico por tu cuenta. Si se quiere minimizar el riesgo asociado a las divisas, en Invesco disponemos de versiones con cobertura de divisas en GBP y EUR.

Nuestro ETC tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad del precio del oro de la LBMA PM, menos el TER anual 0,12%. Las inversiones están respaldadas por lingotes de oro físico, depositados en cuentas segregadas y almacenados de forma segura en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El ETC se negocia en múltiples mercados europeos, se considera una inversión admisible para UCITS y cumple con la sharía. Para obtener más información, consulta el Brochure.

33.000 mill. USD Activos bajo gestión

Uno de los mayores ETCs de oro de Europa1

0,12% anual TER anual

Uno de los ETC de oro con el coste más competitivo de Europa.1

EUR y GBP Versiones con cobertura de divisas

Disponibles con la misma comisión del 0,12% TER anual.

¿Cómo invertir en oro?

Puedes invertir en nuestro Invesco Physical Gold ETC a través del intermediario o la plataforma de negociación que uses habitualmente, y mantener tu inversión en una cuenta estándar de intermediación o de custodia.

Nuestro equipo Capital Markets ofrece un servicio gratuito para ayudarte a encontrar la forma más adecuada y rentable de comprar, vender o canjear productos.

Email:            etftrading@invesco.com

Teléfono: +44 (0)20 3370 1195

Preguntas frecuentes

Las materias primas cotizadas o ETCs, por sus siglas en inglés, son instrumentos de inversión que se negocian en las bolsas de valores y reproducen la rentabilidad de una materia prima o una cesta de materias primas. Con los ETCs se puede obtener exposición a los precios al contado de las materias primas, sin tener que adquirirlas físicamente.

Nuestro ETC está respaldado físicamente por lingotes de oro (en nuestra página web se puede consultar una lista de lingotes de oro) que están almacenados de forma segura en las cámaras acorazadas londinenses del banco J.P. Morgan. Inspectorate International Limited comprueba dos veces al año el estado del oro, y efectúa un recuento completo de los lingotes. Les acompañan nuestros auditores, PricewaterhouseCoopers, una vez al año.

Sí, puedes recibir el metal precioso sin asignar si tienes una cuenta de compensación de la LBMA. Cuando se venda la posición, se puede seleccionar la opción de realizar una liquidación física, si no se quiere realizar la liquidación habitual en efectivo.

La entrega física únicamente se puede realizar a un titular que no sea un fondo UCITS. Se debe especificar el número y el titular de una cuenta sin asignación en Londres con un miembro de la LBMA, en la que se entregará la cantidad correspondiente. Los fondos UCITS que invierten no pueden recibir el oro de forma física, Los fondos UCITS solamente podrán reembolsar el oro en efectivo.

Invesco Physical Gold ETC no es un fondo ni un ETF, puesto que invierte en un solo activo; a saber, el oro, y no cumpliría las normas sobre UCITS de diversificación aplicables a los fondos. Los certificados son títulos negociables, no son participaciones de un fondo de inversión colectiva.

Para quienes busquen minimizar el riesgo de cambio de divisa, disponemos de clases con cobertura en GBP y EUR.

Sí, puedes recibir el metal precioso sin asignar si tienes una cuenta de compensación de la LBMA. Cuando se venda la posición, se puede seleccionar la opción de realizar una liquidación física, si no se quiere realizar la liquidación habitual en efectivo. La entrega física únicamente se puede realizar a un titular que no sea un fondo UCITS. Se debe especificar el número y el titular de una cuenta sin asignación en Londres con un miembro de la LBMA, en la que se entregará la cantidad correspondiente.

Los fondos UCITS que invierten no pueden recibir el oro de forma física, Los fondos UCITS solamente podrán reembolsar el oro en efectivo.

La LBMA o London Bullion Market Association es una asociación comercial que coordina las actividades realizadas en nombre de sus miembros y otros participantes en el mercado de lingotes de Londres.

El precio del oro se determina mediante una subasta electrónica que tiene lugar dos veces al día en Londres, a las 10:30 y a las 15:00 horas GMT, y cotiza en USD por onza troy de oro fino. El precio del oro de la LBMA es una referencia totalmente transparente y está reconocida en todo el mundo como base para fijar el precio de las transacciones al contado.

Nuestro ETC de oro físico busca ofrecer exposición directa al precio del oro. Su TER anual del 0,12% permite que nuestro ETC ofrezca una reproducción muy precisa del precio del oro al contado.

Invesco Physical Gold ETC trata de minimizar la exposición al oro extraído antes de la introducción en 2012 de la Responsible Gold Guidance de la LBMA. Actualmente, nuestras existencias se componen al 100% de lingotes de oro físicos posteriores a 2012. Nuestro objetivo es continuar con esta situación y aceptar únicamente oro extraído después de 2012 para nuevas adquisiciones.

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  • Notas

    1 Datos a 29 de enero de 2026.

    Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Si el emisor no puede pagar la rentabilidad especificada, el producto de la venta del metal precioso se utilizará para reembolsar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del emisor. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC, Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC: La cobertura de divisas entre la moneda en la que suele cotizar el metal precioso subyacente y la divisa de los certificados puede no eliminar por completo las fluctuaciones cambiarias entre las dos divisas y puede afectar a la rentabilidad de los certificados.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. Datos de Invesco a 17 de abril de 2026, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Todas las decisiones de inversión deben basarse únicamente en los documentos legales más recientes. Estos documentos (el documento de datos fundamentales, el folleto, los informes anual y semestral) pueden obtenerse sin cargo en nuestro sitio web invesco.com y a través de los emisores. Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC y Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC son productos difíciles de entender. La CNMV considera que, en general, no son apropiados para inversores minoristas. Index: LBMA Gold Price es una marca comercial de Precious Metals Prices Limited, está licenciada a ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED (IBA) como administrador del LBMA Gold Price, y es utilizada por Invesco con permiso bajo licencia de IBA. La versión completa de la cláusula de exención de responsabilidad de IBA está disponible en invesco.com (seleccione su país y vaya a la sección Documentos de la página del producto). Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

     