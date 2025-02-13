Renta variable de Asia y los mercados emergentes

India: una de las tasas de crecimiento más altas del planeta
La transformación digital, un consumo sólido y la expansión de las exportaciones hacen de India uno de los mercados de mayor crecimiento de Asia. ¿Quieres saber más?
Asia y los mercados emergentes ofrecen oportunidades atractivas impulsadas por la rápida innovación tecnológica de la región, la expansión de la base de consumidores y la abundancia de recursos naturales. Estos mercados dinámicos combinan factores de crecimiento estructural con una mayor liquidez, lo que ofrece a los inversores disciplinados una fuente diferenciada de diversificación y valor a largo plazo.
Gracias a su increíble alcance, nuestra oferta de productos de renta variable asiática y de mercados emergentes está diseñada para ofrecer variedad y versatilidad. Nuestras carteras, gestionadas por equipos de inversión ubicados tanto en Asia como en Europa, abarcan toda la región, zonas geográficas específicas e incluso países concretos, y ofrecen una amplia gama de enfoques para garantizar a los inversores que puedan encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.
Invertir en Asia y los mercados emergentes puede ofrecer varias ventajas importantes a los inversores:
Alto potencial de crecimiento. Estos mercados suelen caracterizarse por unos niveles de renta per cápita más bajos y una infraestructura económica menos desarrollada, lo que puede ofrecer un importante margen de crecimiento y desarrollo.
Oportunidades de valoración. Muchas acciones asiáticas y de mercados emergentes tienen unas valoraciones interesantes debido a que, a menudo, cotizan a ratios de valoración más bajos que las acciones de mercados desarrollados.
Potencial de diversificación. La renta variable asiática y de mercados emergentes tiene una baja correlación con la renta variable de mercados desarrollados, lo que significa que suelen comportarse de forma diferente ante acontecimientos económicos y del mercado. Por tanto, una combinación de ambas en una cartera podría reducir potencialmente el riesgo de la misma.
Invertir en Asia y los mercados emergentes conlleva los siguientes riesgos que tener en cuenta:
Riesgo político. Asia y los mercados emergentes pueden tener Gobiernos inestables o imprevisibles. Las medidas y decisiones gubernamentales desfavorables, así como la inestabilidad o los conflictos políticos, pueden afectar a las inversiones.
Riesgo regulatorio. Los cambios en las leyes y regulaciones pueden afectar a las inversiones.
Riesgo de divisas. El tipo de cambio entre las divisas de los mercados emergentes y desarrollados puede ser volátil. Si la divisa de un mercado emergente experimenta una devaluación, puede afectar a la rentabilidad.
Riesgo de liquidez. Los mercados emergentes suelen ser menos líquidos que los desarrollados.
Puedes invertir en Asia y los mercados emergentes a través de diversos instrumentos, como fondos, fondos cotizados (ETFs) y acciones individuales.
Con décadas de experiencia y una plataforma de inversión global, ofrecemos una gama completa y creciente de soluciones de inversión en renta variable de gestión activa y pasiva.
Nuestros fondos cotizados (ETFs) ofrecen acceso a una amplia gama de mercados mundiales de renta variable y están diseñados para replicar el comportamiento de los principales índices bursátiles.
Descubre las estrategias de renta variable sistemática de Invesco, que utilizan información basada en datos, inversión multifactorial e integración ESG para ofrecer soluciones a medida.
