Renta variable

Renta variable de Asia y los mercados emergentes

Buscamos aprovechar las oportunidades de inversión en crecimiento e ingresos en Asia y los mercados emergentes, mediante nuestro proceso de análisis bottom-up, estrictamente centrado en la valoración.

Renta variable de Asia y los mercados emergentes

Invertir en crecimiento e innovación con descuento

Asia y los mercados emergentes ofrecen oportunidades atractivas impulsadas por la rápida innovación tecnológica de la región, la expansión de la base de consumidores y la abundancia de recursos naturales. Estos mercados dinámicos combinan factores de crecimiento estructural con una mayor liquidez, lo que ofrece a los inversores disciplinados una fuente diferenciada de diversificación y valor a largo plazo.

  • Amplia experiencia: Combinamos habilidades y experiencia para ofrecer carteras que abarcan diferentes regiones, países y sectores, adaptando la exposición gracias a nuestro conocimiento de los mercados.
  • Enfoque contrarian y disciplinado: Construimos carteras diversificadas y de alta convicción, evitando centrarnos en un solo estilo o factor para obtener resultados resistentes y constantes a lo largo del tiempo.
  • Soluciones de cartera versátiles: Nuestras estrategias ofrecen una amplia exposición a regiones o a países específicos, y están diseñadas para complementar distintos objetivos de inversión y necesidades de construcción de carteras.

¿Qué nos diferencia?

Gracias a su increíble alcance, nuestra oferta de productos de renta variable asiática y de mercados emergentes está diseñada para ofrecer variedad y versatilidad. Nuestras carteras, gestionadas por equipos de inversión ubicados tanto en Asia como en Europa, abarcan toda la región, zonas geográficas específicas e incluso países concretos, y ofrecen una amplia gama de enfoques para garantizar a los inversores que puedan encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Fondos destacados

Invesco Asian Equity Fund

Transcripción

Invesco Emerging Markets ex-China Fund

Transcripción

Invesco Emerging Markets Equity Fund

Transcripción

Preguntas frecuentes

Invertir en Asia y los mercados emergentes puede ofrecer varias ventajas importantes a los inversores:

Alto potencial de crecimiento. Estos mercados suelen caracterizarse por unos niveles de renta per cápita más bajos y una infraestructura económica menos desarrollada, lo que puede ofrecer un importante margen de crecimiento y desarrollo.

Oportunidades de valoración. Muchas acciones asiáticas y de mercados emergentes tienen unas valoraciones interesantes debido a que, a menudo, cotizan a ratios de valoración más bajos que las acciones de mercados desarrollados.

Potencial de diversificación. La renta variable asiática y de mercados emergentes tiene una baja correlación con la renta variable de mercados desarrollados, lo que significa que suelen comportarse de forma diferente ante acontecimientos económicos y del mercado. Por tanto, una combinación de ambas en una cartera podría reducir potencialmente el riesgo de la misma.

Invertir en Asia y los mercados emergentes conlleva los siguientes riesgos que tener en cuenta:

Riesgo político. Asia y los mercados emergentes pueden tener Gobiernos inestables o imprevisibles. Las medidas y decisiones gubernamentales desfavorables, así como la inestabilidad o los conflictos políticos, pueden afectar a las inversiones.

Riesgo regulatorio. Los cambios en las leyes y regulaciones pueden afectar a las inversiones.

Riesgo de divisas. El tipo de cambio entre las divisas de los mercados emergentes y desarrollados puede ser volátil. Si la divisa de un mercado emergente experimenta una devaluación, puede afectar a la rentabilidad.

Riesgo de liquidez. Los mercados emergentes suelen ser menos líquidos que los desarrollados.

Puedes invertir en Asia y los mercados emergentes a través de diversos instrumentos, como fondos, fondos cotizados (ETFs) y acciones individuales.

  • Consideraciones de riesgo

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

     

    Información importante

    Datos a 30/11/2025 procedentes de Invesco salvo mención expresa.

    El presente es material de marketing y no proporciona asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión o de estrategia, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora podrá rescindir los acuerdos de comercialización. Es posible que no todas las clases de acciones de este fondo estén disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni necesariamente se adaptan a todos los inversores.