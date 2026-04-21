Inversión temática

Exposición al MSCI World al precio más bajo del mercado
Obtén exposición al índice MSCI World al precio más bajo del mercado, pudiendo beneficiarte de nuestro enfoque de replicación sintética o basada en swaps.
Enfoque en temáticas en continuo crecimiento como la ciberseguridad, la defensa y la inteligencia artificial (IA).
Potencial exposición a empresas innovadoras líderes, con independencia de la clasificación sectorial.
Consigue un acceso eficaz, flexible y de coste competitivo con nuestros ETFs temáticos.
Descubre las posibles oportunidades transformadoras de la energía limpia y la innovación tecnológica con nuestra gama especializada de ETFs, diseñada para ayudarte a tener exposición a los últimos avances y a las áreas que están dando forma al futuro.
La necesidad de una transición hacia fuentes de energía más sostenibles ofrece oportunidades. Aunque la energía solar ya es la fuente de electricidad de menor coste en muchos países, otras tecnologías también están haciendo avances significativos. Gracias a nuestra gama de ETFs de energía limpia, es posible tener exposición a áreas específicas de innovación o a la temática en general.
La innovación tecnológica está transformando el mundo actual, desde el poder de la IA hasta los avances sin precedentes en biotecnología. Los ETFs temáticos de Invesco se centran en estas áreas innovadoras y de alto crecimiento para ayudarte a acceder al potencial crecimiento de las últimas tecnologías y de las empresas que están a la vanguardia de estos avances.
Thematics ETFs go beyond traditional sectors, targeting high-growth areas. They provide diversified exposure to innovative trends, enabling strategic portfolio positioning.
Technology has created the ‘fourth’ industrial revolution and has been a driver of economic growth. Discover the metaverse and artificial intelligence and the role it’ll play in the next phase of this transformation.
Exposición al MSCI World al precio más bajo del mercado
Obtén exposición al índice MSCI World al precio más bajo del mercado, pudiendo beneficiarte de nuestro enfoque de replicación sintética o basada en swaps.
Invierte en acciones globales y rompe la concentración de mercado
Los cambios de tendencia subrayan la necesidad de utilizar una estrategia más activa ahora que las acciones relacionadas con la IA han dejado de negociarse como si fueran un todo homogéneo.
Una estrategia inteligente para impulsar la rentabilidad total en el crédito con grado de inversión
La demanda de exposición complementaria al crédito con grado de inversión (investment grade o IG) está ganando terreno ante la búsqueda de más rendimientos.
ETF Snapshot: la rotación sigue alejándose de los activos en USD
Los flujos de ETFs de EMEA se mantuvieron sólidos en febrero, ya que los inversores se decantaron por estrategias de beta inteligente, como la equiponderación y las exposiciones a mercados emergentes. Tras el estallido del conflicto en Irán, se han mantenido las temáticas recientes. Los inversores aún no han cambiado su enfoque pese al conflicto en Irán.
¿Qué está impulsando el precio del oro? …y otras preguntas importantes
Los precios del oro y la plata han llegado a nuevos máximos históricos a principios de este año. Descubre qué ha impulsado los precios de los metales preciosos y lo que deberían saber los inversores que estén considerando comprar estos activos.
Un fondo temático invierte en empresas directamente relacionadas con una tendencia o transición a largo plazo. Este enfoque reduce el riesgo de concentración de invertir en empresas individuales, a la vez que ofrece una exposición más precisa a la temática en comparación con invertir en sectores tradicionales. Es prácticamente irrelevante dónde esté domiciliada una empresa o a qué sector pertenezca. Aunque una temática puede abarcar casi cualquier tendencia que se pueda imaginar, las que tienen más éxito suelen ser claramente definibles, invertibles, generan beneficios y tienen una perspectiva a largo plazo.
Una cartera diversificada suele incluir posiciones core y no core, y los fondos temáticos forman parte de esta última categoría. Dado que los fondos temáticos están más concentrados y especializados que los fondos de índices generales, tienden a ser más volátiles, en particular, a corto plazo. Sin embargo, cuando se mantienen a más largo plazo, pueden ser capaces de aprovechar la evolución de la temática. A menudo, se considera que ofrecen fuentes de rentabilidad más diferenciadas y menos correlacionadas. Hay quien los utiliza como asignaciones estratégicas junto a las posiciones core de la cartera, mientras que los sectores tradicionales se utilizan de forma más táctica para ajustarse a las condiciones del mercado a más corto plazo.
Una vez identificada una temática, el siguiente paso es averiguar cómo acceder a ella de la forma más eficaz. Dado que muchas temáticas son relativamente nuevas y evolucionan con rapidez, es necesario contar con personal experto en esa área específica para identificar las oportunidades y el valor potencial. Invesco puede ofrecer esta experiencia a través de uno de sus propios equipos de inversión o de la colaboración con una firma de fondos indexados especializada.
A thematic fund invests in companies directly linked with a long-term trend or transition. This approach reduces the concentration risk of investing in individual companies while providing more precise exposure to the theme compared to investing in traditional sectors. It’s largely irrelevant where a company is domiciled or in what sector it happens to be classified. While a theme can cover just about any trend you can imagine, the most successful ones tend to be clearly definable, investible, revenue-generative, and long-term in nature.
A diversified portfolio will usually comprise both core and non-core holdings, with thematic funds part of that latter category. Because thematic funds are more concentrated and targeted compared to broad index funds, they tend to be more volatile, especially over shorter timeframes. Held over the longer term, however, they may be able to capture the evolution of the theme. They’re often seen as providing more differentiated, less correlated sources of return. Some investors may use them as strategic positions alongside their portfolio’s core holdings, with traditional sectors used more tactically to adjust for shorter-term market conditions.
Once a theme is identified, the next step is to figure out how to gain access most effectively. Because many themes are relatively new and rapidly evolving, you need someone with expertise within that specific area to identify opportunities and value prospects. This expertise may come from one of Invesco’s own investment teams or through partnership with a specialist indexing firm.
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