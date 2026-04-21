Renta variable

Inversión temática

Aprovecha las tendencias transformadoras a largo plazo invirtiendo en temas como la inteligencia artificial, el metaverso y la energía limpia con nuestra gama de ETFs temáticos y fondos de gestión activa.

Explorar
Mujer utilizando un teléfono móvil inteligente por la noche con luz colorida de fondo

Exposición específica

Enfoque en temáticas en continuo crecimiento como la ciberseguridad, la defensa y la inteligencia artificial (IA).

Diversificación

Potencial exposición a empresas innovadoras líderes, con independencia de la clasificación sectorial.

Coste competitivo

Consigue un acceso eficaz, flexible y de coste competitivo con nuestros ETFs temáticos.

  • Notas

    Una inversión en estos ETFs es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta la documentación legal para más información sobre los costes. Lee las consideraciones de riesgo al final de la página web.

Accede a las temáticas del futuro

Descubre las posibles oportunidades transformadoras de la energía limpia y la innovación tecnológica con nuestra gama especializada de ETFs, diseñada para ayudarte a tener exposición a los últimos avances y a las áreas que están dando forma al futuro.

  • View all Investments risks below. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

  • View all Investments risks below. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.
Businessman holding a laptop featuring a bar graph, illustrating key performance indicators in a corporate setting

Insight
Capture long term trends with Thematic ETFs

Thematics ETFs go beyond traditional sectors, targeting high-growth areas. They provide diversified exposure to innovative trends, enabling strategic portfolio positioning.

Discover more

Transcripción

A person using a virtual reality headset and controllers interacts with holographic digital displays in a workshop

Insight
Explore the metaverse

Technology has created the ‘fourth’ industrial revolution and has been a driver of economic growth. Discover the metaverse and artificial intelligence and the role it’ll play in the next phase of this transformation. 

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Preguntas frecuentes

Un fondo temático invierte en empresas directamente relacionadas con una tendencia o transición a largo plazo. Este enfoque reduce el riesgo de concentración de invertir en empresas individuales, a la vez que ofrece una exposición más precisa a la temática en comparación con invertir en sectores tradicionales. Es prácticamente irrelevante dónde esté domiciliada una empresa o a qué sector pertenezca. Aunque una temática puede abarcar casi cualquier tendencia que se pueda imaginar, las que tienen más éxito suelen ser claramente definibles, invertibles, generan beneficios y tienen una perspectiva a largo plazo.

Una cartera diversificada suele incluir posiciones core y no core, y los fondos temáticos forman parte de esta última categoría. Dado que los fondos temáticos están más concentrados y especializados que los fondos de índices generales, tienden a ser más volátiles, en particular, a corto plazo. Sin embargo, cuando se mantienen a más largo plazo, pueden ser capaces de aprovechar la evolución de la temática. A menudo, se considera que ofrecen fuentes de rentabilidad más diferenciadas y menos correlacionadas. Hay quien los utiliza como asignaciones estratégicas junto a las posiciones core de la cartera, mientras que los sectores tradicionales se utilizan de forma más táctica para ajustarse a las condiciones del mercado a más corto plazo.

Una vez identificada una temática, el siguiente paso es averiguar cómo acceder a ella de la forma más eficaz. Dado que muchas temáticas son relativamente nuevas y evolucionan con rapidez, es necesario contar con personal experto en esa área específica para identificar las oportunidades y el valor potencial. Invesco puede ofrecer esta experiencia a través de uno de sus propios equipos de inversión o de la colaboración con una firma de fondos indexados especializada.

Thematic FAQs

A thematic fund invests in companies directly linked with a long-term trend or transition. This approach reduces the concentration risk of investing in individual companies while providing more precise exposure to the theme compared to investing in traditional sectors. It’s largely irrelevant where a company is domiciled or in what sector it happens to be classified. While a theme can cover just about any trend you can imagine, the most successful ones tend to be clearly definable, investible, revenue-generative, and long-term in nature.

A diversified portfolio will usually comprise both core and non-core holdings, with thematic funds part of that latter category. Because thematic funds are more concentrated and targeted compared to broad index funds, they tend to be more volatile, especially over shorter timeframes. Held over the longer term, however, they may be able to capture the evolution of the theme. They’re often seen as providing more differentiated, less correlated sources of return. Some investors may use them as strategic positions alongside their portfolio’s core holdings, with traditional sectors used more tactically to adjust for shorter-term market conditions.

Once a theme is identified, the next step is to figure out how to gain access most effectively. Because many themes are relatively new and rapidly evolving, you need someone with expertise within that specific area to identify opportunities and value prospects. This expertise may come from one of Invesco’s own investment teams or through partnership with a specialist indexing firm.

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Invesco Global Clean Energy UCITS ETF: Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Las inversiones en el sector de la energía limpia tienen una exposición considerable a las tendencias de inversión centradas en factores medioambientales y pueden verse afectadas por la legislación gubernamental en materia ESG y conllevar gravámenes específicos.  

    Invesco Solar Energy UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. A medida que este fondo invierte en empresas de uno o un pequeño número de sectores, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF con un mandato de inversión más amplio. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Las inversiones en el sector de la energía limpia tienen una exposición considerable a las tendencias de inversión centradas en factores medioambientales y pueden verse afectadas por la legislación gubernamental en materia ESG y conllevar gravámenes específicos. El Fondo puede estar expuesto a un número limitado de posiciones, por lo que es posible que el valor del Fondo fluctúe en mayor medida que el de un fondo más diversificado.

    Invesco Wind Energy UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a las acciones A de China que se negocian en China continental. Esto puede provocar riesgos adicionales de liquidez y operativos, incluidos riesgos de liquidación e incumplimiento, riesgo normativo y riesgo de fallo del sistema. Las inversiones en el sector de la energía limpia tienen una exposición considerable a las tendencias de inversión centradas en factores medioambientales y pueden verse afectadas por la legislación gubernamental en materia ESG y conllevar gravámenes específicos.

    Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a las acciones A de China que se negocian en China continental. Esto puede provocar riesgos adicionales de liquidez y operativos, incluidos riesgos de liquidación e incumplimiento, riesgo normativo y riesgo de fallo del sistema. Las inversiones en el sector de la energía limpia tienen una exposición considerable a las tendencias de inversión centradas en factores medioambientales y pueden verse afectadas por la legislación gubernamental en materia ESG y conllevar gravámenes específicos.

    Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF, Invesco Cybersecurity UCITS ETF: A medida que este fondo invierte en empresas de uno o un pequeño número de sectores, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF con un mandato de inversión más amplio. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede estar expuesto a un número limitado de posiciones, por lo que es posible que el valor del Fondo fluctúe en mayor medida que el de un fondo más diversificado. El Fondo invierte en una región geográfica determinada, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión geográfica más amplio.

    Invesco Defence Innovation UCITS ETF: A medida que este fondo invierte en empresas de uno o un pequeño número de sectores, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF con un mandato de inversión más amplio. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede estar expuesto a un número limitado de posiciones, por lo que es posible que el valor del Fondo fluctúe en mayor medida que el de un fondo más diversificado. El Fondo invierte en una región geográfica determinada, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión geográfica más amplio.

    Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

    Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo. El Fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a las acciones A de China que se negocian en China continental. Esto puede provocar riesgos adicionales de liquidez y operativos, incluidos riesgos de liquidación e incumplimiento, riesgo normativo y riesgo de fallo del sistema.

    Invesco ChiNext 50 UCITS ETF: Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a las acciones A de China que se negocian en China continental. Esto puede provocar riesgos adicionales de liquidez y operativos, incluidos riesgos de liquidación e incumplimiento, riesgo normativo y riesgo de fallo del sistema.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF: La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

    Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF: La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir.

    Datos a 30 de octubre de 2024, salvo mención expresa.

    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.

    Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, francés, inglés), así como los informes financieros, disponibles en invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas.

    Invesco Global Clean Energy UCITS ETF: EL WILDERHILL NEW ENERGY GLOBAL INNOVATION INDEX ESTÁ PROMOVIDO POR WILDERHILL NEW ENERGY FINANCE, LLC ("WILDERHILL") Y SOLACTIVE AG SE ENCARGA DE SU CÁLCULO Y PUBLICACIÓN. NI INVESCO NI EL INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF BASADO EN EL WILDERHILL NEW ENERGY GLOBAL INNOVATION INDEX ESTÁN PROMOVIDOS O REFRENDADOS NI SON VENDIDOS O PROMOVIDOS POR WILDERHILL O SOLACTIVE AG, Y WILDERHILL Y SOLACTIVE AG NO HACEN NINGUNA MANIFESTACIÓN RELATIVA A LA CONVENIENCIA DE INVERTIR EN EL PRODUCTO.

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    Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF: S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index.

    Invesco Cybersecurity UCITS ETF: S&P Kensho Global Cyber Security Screened Index es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco Cybersecurity UCITS ETF no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de S&P Kensho Global Cyber Security Screened Index.

    Invesco Defence Innovation UCITS ETF: S&P Kensho Global Future Defense Index es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco Defence Innovation UCITS ETF no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de S&P Kensho Global Future Defense Index.

    Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF: Solactive AG no patrocina, promueve, comercializa o respalda de otro modo el fondo ni formula garantías, expresas o implícitas, con respecto a los resultados de utilizar el índice y/o la marca comercial del índice o el precio del índice en cualquier momento o cualquier otro aspecto. El índice lo calcula y publica Solactive AG.

    Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF: MSCI Inc. ("MSCI") no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

    Invesco ChiNext 50 UCITS ETF: El índice de referencia está patrocinado por Shenzhen Stock Exchange (SZSE) y Shenzhen Securities Information Co. (SSIC) y es calculado y publicado por Solactive AG (Solactive). Ni Invesco ni el Fondo basado en el índice de referencia cuentan con el patrocinio, la aprobación, la venta o la promoción de SZSE, SSIC o Solactive, y SZSE, SSIC y Solactive no realizan declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en el producto.

    Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF: Nasdaq® y NASDAQ Stock Market® son marcas comerciales registradas de Nasdaq, Inc. (junto con sus filiales, las «corporaciones») e Invesco cuenta con licencia para su uso. El/Los producto(s) carecen de aprobación de las corporaciones en cuanto a su legalidad o su idoneidad. Las corporaciones no emiten, respaldan, comercializan o promueven el/los producto(s). Las corporaciones no formulan garantías y excluyen toda responsabilidad con respecto al / a los producto(s).

    Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF: Nasdaq® y NASDAQ Stock Market® son marcas comerciales registradas de Nasdaq, Inc. (junto con sus filiales, las «corporaciones») e Invesco cuenta con licencia para su uso. El/Los producto(s) carecen de aprobación de las corporaciones en cuanto a su legalidad o su idoneidad. Las corporaciones no emiten, respaldan, comercializan o promueven el/los producto(s). Las corporaciones no formulan garantías y excluyen toda responsabilidad con respecto al / a los producto(s).

    Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland.

    EMEA3987375/2024