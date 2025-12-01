Invesco ETF

Equal Weight ETFs

Equilibra tus inversiones con los Equal Weight ETFs de Invesco

Un ciclista en un campo

Una exposición equilibrada

A diferencia de los ETFs convencionales ponderados por capitalización de mercado, el enfoque Equal Weight garantiza que cada empresa, independientemente del tamaño, pese exactamente lo mismo en la cartera.

Una amplia diversificación

Los ETFs de Invesco invierten en una amplia variedad de segmentos de la actividad económica para tratar de reducir el riesgo relacionado con compañías o sectores concretos e incrementar las rentabilidades potenciales.

Un líder del mercado

Somos líderes mundiales en cuanto a estrategias de Equal Weight ETFs y ofrecemos el abanico más amplio y completo de productos en Europa.

¿Por qué los inversores deberían considerar los Equal Weight ETFs?

La popularidad de las estrategias Equal Weight no ha dejado de crecer debido al interés de los inversores por diversificar y reducir el riesgo de concentración. Los últimos vaivenes del mercado ejemplifican los excesos en las valoraciones de las acciones de las tecnológicas estadounidenses de megacapitalización, como se observa en el dominio de las llamadas “Magnificent 7”. Ahora bien, no se trata de algo particular de Estados Unidos, pues los niveles de concentración en la mayoría de los mercados desarrollados están en máximos de varias décadas y los valores más grandes representan una parte considerable de los índices. No extraña, pues, que haya cada vez más inversores que se decanten por estrategias Equal Weight para construir carteras más equilibradas, ya que ofrecen una solución directa y rentable para reducir la exposición a estas grandes empresas sin renunciar a las rentabilidades que pueda ofrecer el mercado de renta variable. 

Los pros de las estrategias Equal Weight

Los Equal Weight ETFs están diseñados para ofrecer exposición a los mismos componentes que los índices principales que reproducen, ponderados por capitalización de mercado. Sin embargo, en la fecha de reequilibrio, que suele ser una vez por trimestre, aplican una ponderación idéntica para todos. 

Este sistema favorece la diversificación y las rentabilidades ajustadas al riesgo y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de concentración mediante un proceso automatizado y algorítmico para vender caro y comprar barato. Las estrategias Equal Weight pueden ser particularmente idóneas para un inversor a largo plazo.

  • Un menor riesgo de concentración. Las estrategias Equal Weight evitan las ponderaciones excesivas en las empresas más grandes y ayudan a evitar los riesgos relacionados con las posibles burbujas de mercado. 
  • Exposición a componentes de otros tamaños. Las empresas de pequeña y mediana capitalización suelen comportarse mejor y pueden llegar a ser decisivas en los Equal Weight ETFs.
  • “Buy low, sell high” Para mantener una exposición equilibrada, los Equal Weight ETFs emplean el método de reequilibrio sistemático “buy low, sell high”. 
  • Menos sesgos. Estas estrategias reflejan una representación más equilibrada de los sectores y de los países, por lo que pueden contribuir a reducir el riesgo.

Equal Weight ETFs

Ofrecemos diversos Equal Weight ETFs, una atractiva alternativa frente a los índices convencionales ponderados por capitalización de mercado con la que puedes obtener exposición equilibrada a la renta variable de Estados Unidos, Europa y global. 

El mercado de renta variable de Estados Unidos está altamente concentrado y una parte considerable de su valor depende de unas pocas empresas. En el índice S&P 500, que se pondera por la capitalización de mercado, los 10 principales valores constituyen el 35% del índice.1 Esta concentración favorece que haya más riesgos, sobre todo porque los valores más importantes del índice cotizan en la actualidad con una prima considerable. Los índices Equal Weight ofrecen una exposición más equilibrada con una valoración media más reducida.

Descubre los ETFs Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS, fondos de réplica física y basados en swaps que, por un coste competitivo, ofrecen una exposición equilibrada al índice S&P 500. 

  • ETFs basados en swaps
    Potenciales%20ventajas%20de%20la%20replicación%20sintética
    ETFs basados en swaps

    Replicación sintética

    Descubre cómo los ETFs pueden tratar de replicar un índice y cuándo los ETFs basados en swaps pueden proporcionar una potencial ventaja estructural.

  • Artículo
    Tres%20buenas%20razones%20para%20considerar%20el%20S&P%20500%20Equal%20Weight
    Artículo

    Tres buenas razones para considerar el S&P 500 Equal Weight

    Descubre el potencial de las estrategias equiponderadas y cómo pueden ofrecer una mayor diversificación.

La concentración del índice Nasdaq-100 es incluso mayor debido al número reducido de valores y al predominio de las empresas tecnológicas de megacapitalización. Los inversores recurren a este índice para conseguir exposición a empresas más innovadoras y con un crecimiento más rápido. La versión Equal Weight del índice, que ofrece innovación sin el riesgo de la concentración, ha demostrado tener un perfil de crecimiento sostenido similar a la versión ponderada por capitalización de mercado.

Accede a los componentes innovadores del índice Nasdaq-100 con nuestro fondo Invesco Nasdaq-100 Equal Weight UCITS ETF.

  • Nasdaq UCITS ETFs
    Inversión%20innovadora%20con%20nuestros%20Nasdaq%20UCITS%20ETFs
    Nasdaq UCITS ETFs

    Inversión innovadora con nuestros Nasdaq UCITS ETFs

    Accede a las empresas más innovadoras y disruptivas del mundo con nuestro conjunto de ETFs del Nasdaq

La concentración en el índice MSCI World Index llegó hace poco a su máximo de 40 años a causa de la ponderación de los valores estadounidenses de megacapitalización. Con todo, la concentración también es considerable en el segmento del índice de empresas no estadounidenses. Del 50% que representaba Estados Unidos en 2005 en el índice ponderado por capitalización de mercado ha pasado al 70%, pero en la versión Equal Weight solo constituye un 40%.1  Pese a que la concentración se ha disipado ligeramente en los valores europeos, sigue estando por encima de los niveles promedio a largo plazo. Nuestros Equal Weight ETFs del MSCI World y el MSCI Europe ofrecen alternativas interesantes para los índices generales ponderados por capitalización de mercado y brindan una exposición más equilibrada.

  • Artículo
    Equal%20Weight:%20un%20enfoque%20con%20sentido%20común
    Artículo

    Equal Weight: un enfoque con sentido común

    Si bien la mayoría de los índices de referencia de renta variable estándar ponderan sus componentes por capitalización de mercado, un enfoque Equal Weight puede resultar más lógico en algunas ocasiones. Obtén más información sobre Equal Weight y cómo alcanzar una amplia exposición a renta variable sin riesgo de concentración.

Euro STOXX 50 ofrece exposición a las principales empresas “blue chip” de la Eurozona. La versión equiponderada del índice proporciona una exposición equilibrada al aumentar la diversificación y puede ofrecer una forma sistemática de “buy low, sell high” en cada reajuste trimestral. Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF es el único ETF en Europa que busca replicar el rendimiento de este índice equiponderado. 

Descubre Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF y aprende cómo puede ayudarte a lograr alcanzar una exposición equilibrada a las empresas “blue chip” de la Eurozona.

 

Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que replica a un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo.

Preguntas frecuentes sobre la gama Equal Weight ETFs

Los Equal Weight ETFs están diseñados para ofrecer exposición a los mismos componentes que los índices principales que reproducen, ponderados por capitalización de mercado. Sin embargo, en la fecha de reequilibrio, que suele ser una vez por trimestre, aplican una ponderación idéntica para todos sus componentes. Este enfoque favorece la diversificación y las rentabilidades ajustadas al riesgo y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de concentración.

Los Equal Weight ETFs evitan una ponderación excesiva de las empresas más grandes al equiponderar trimestralmente cada componente, ya sea este grande o pequeño. Con ello se mitigan los riesgos vinculados con las posibles burbujas de mercado y se garantiza una exposición más equilibrada a todos los componentes.

Los Equal Weight ETFs ponderan por igual a todos los componentes del índice con independencia del tamaño o la capitalización de mercado. Por su parte, los ETFs ponderados por capitalización bursátil se caracterizan por que asignan las inversiones de manera proporcional a la capitalización de cada componente, lo que significa que las empresas más grandes tienen una ponderación mayor en el índice. 

Los resultados de los Equal Weight ETFs pueden variar en función de las condiciones del mercado. En periodos de crecimiento, las empresas más pequeñas pueden reportar rentabilidades más elevadas; en cambio, durante una desaceleración económica, recurrir a la diversificación puede ser útil para reducir las pérdidas. 

Los Equal Weight ETFs pueden reproducir diversos índices Equal Weight, en particular los índices de mercados regionales más grandes como: MSCI World, S&P 500 o MSCI Europe.

Contenido relacionado

  • Notas

    Invesco, 31 de marzo de 2023.

    Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de no poder vender la garantía que se le proporcionó si el prestatario incumple.

    Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF

    El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

    Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

    El rendimiento del Fondo puede verse afectado negativamente por variaciones en los tipos de cambio entre la moneda base del Fondo y las monedas a las que está expuesto el Fondo.

    La capacidad del fondo para seguir el desempeño del índice de referencia depende de que las contrapartes brinden continuamente el desempeño del índice de referencia de acuerdo con los acuerdos de swap y también se vería afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que preste servicios tales como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al fondo a pérdidas financieras.

    La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

    Datos a fecha de octubre de 2025, salvo mención expresa.

    Para obtener información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los Documentos de Información Clave para el Inversor (en los idiomas locales) y el Folleto (en inglés, francés y alemán), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.com/corporate. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en www.invesco.com/ie-manco. La sociedad gestora puede poner fin a los acuerdos de comercialización.

    Este es material publicitario y no constituye asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación para comprar o vender ninguna clase de activo, valor o estrategia en particular. Por tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen imparcialidad en las recomendaciones de inversión o estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociación antes de la publicación.

    Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Las participaciones/acciones de los ETF UCITS adquiridas en el mercado secundario normalmente no pueden venderse directamente al propio ETF UCITS. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en comisiones por ello. Además, los inversores pueden pagar más que el valor liquidativo actual al comprar participaciones/acciones y recibir menos que el valor liquidativo actual al venderlas.

    NASDAQ® y NASDAQ-100 Equal Weighted™ Index son marcas comerciales/servicios de The Nasdaq Stock Market, Inc. (junto con sus filiales, denominadas las “Corporaciones”) y están licenciadas para su uso por Invesco. Las Corporaciones no han evaluado la legalidad ni la idoneidad de los Productos. Los Productos no son emitidos, respaldados, vendidos ni promocionados por las Corporaciones. LAS CORPORACIONES NO OTORGAN GARANTÍAS Y NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS.

    S&P 500 Equal Weight Index es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales (“SPDJI”) y ha sido licenciado para su uso por Invesco. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); y estas marcas han sido licenciadas para su uso por SPDJI y sublicenciadas para determinados fines por Invesco. El Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF no está patrocinado, respaldado, vendido ni promocionado por SPDJI, Dow Jones, S&P ni sus respectivas filiales, y ninguna de dichas partes realiza declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en dichos productos ni asume responsabilidad alguna por errores, omisiones o interrupciones del S&P 500 Equal Weight Index.

    Los fondos o valores mencionados en este documento no están patrocinados, respaldados ni promocionados por MSCI Inc. (“MSCI”), y MSCI no asume responsabilidad alguna con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI mantiene con Invesco y con los fondos relacionados.

    El EURO STOXX 50 Equal Weight Index (el “Índice”) es propiedad intelectual (incluidas marcas registradas) de STOXX Ltd., ISS STOXX Index GmbH o sus licenciantes, y se utiliza bajo licencia. El Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF no está patrocinado ni promocionado, distribuido ni respaldado de ninguna otra forma por STOXX Ltd., ISS STOXX Index GmbH o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos, y STOXX Ltd., ISS STOXX Index GmbH y sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos no otorgan garantía alguna y excluyen cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia u otra causa) con respecto al Índice o sus datos, en general o específicamente, en relación con errores, omisiones o interrupciones.

    Para conocer los objetivos completos y la política de inversión, consulte el folleto vigente.

    Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por el Banco Central de Irlanda.

    EMEA5031351/2025