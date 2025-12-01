Equal Weight ETFs

La popularidad de las estrategias Equal Weight no ha dejado de crecer debido al interés de los inversores por diversificar y reducir el riesgo de concentración. Los últimos vaivenes del mercado ejemplifican los excesos en las valoraciones de las acciones de las tecnológicas estadounidenses de megacapitalización, como se observa en el dominio de las llamadas “Magnificent 7”. Ahora bien, no se trata de algo particular de Estados Unidos, pues los niveles de concentración en la mayoría de los mercados desarrollados están en máximos de varias décadas y los valores más grandes representan una parte considerable de los índices. No extraña, pues, que haya cada vez más inversores que se decanten por estrategias Equal Weight para construir carteras más equilibradas, ya que ofrecen una solución directa y rentable para reducir la exposición a estas grandes empresas sin renunciar a las rentabilidades que pueda ofrecer el mercado de renta variable.