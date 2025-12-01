Equal Weight ETF

Le strategie equiponderate stanno riscuotendo una crescente popolarità, poiché gli investitori sono sempre più orientati verso soluzioni che favoriscano una maggiore diversificazione e riducano il rischio di concentrazione. Le recenti turbolenze di mercato hanno evidenziato le valutazioni esagerate dei titoli tecnologici mega-cap statunitensi, come nel caso del predominio dei "Magnificent 7". Tuttavia, questo fenomeno non è limitato solo agli Stati Uniti: nei mercati più sviluppati, i livelli di concentrazione hanno raggiunto i massimi da decenni, con i titoli di maggior peso che dominano una quota significativa degli indici. Di conseguenza, un numero maggiore di investitori sta optando per strategie equiponderate al fine di costruire un portafoglio più bilanciato. Tali strategie rappresentano una soluzione semplice ed efficiente in termini di costo per ridurre l'esposizione a tali titoli sovrappesati, pur continuando a partecipare al mercato azionario in generale.