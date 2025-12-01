ETF di Invesco

Equal Weight ETF

Raggiungi il giusto bilanciamento del portafoglio con i nostri ETF equiponderati.

Esposizione bilanciata

A differenza degli ETF tradizionali ponderati per la capitalizzazione di mercato, un approccio con equiponderazione garantisce che ciascuna società, indipendentemente dalle dimensioni, abbia lo stesso peso all’interno del portafoglio.

Diversificazione ampia

Investendo in un'ampia gamma di settori e industrie, i nostri ETF riducono il rischio legato a singoli titoli o settori, contribuendo in questo modo a migliorare i rendimenti potenziali.

Leadership di mercato

Siamo leader globali nelle strategie di Equal Weight ETF con un'offerta che comprende la gamma più ampia e completa di prodotti disponibile in Europa.

Perché gli investitori dovrebbero prendere in considerazione gli Equal Weight ETF

Le strategie equiponderate stanno riscuotendo una crescente popolarità, poiché gli investitori sono sempre più orientati verso soluzioni che favoriscano una maggiore diversificazione e riducano il rischio di concentrazione. Le recenti turbolenze di mercato hanno evidenziato le valutazioni esagerate dei titoli tecnologici mega-cap statunitensi, come nel caso del predominio dei "Magnificent 7". Tuttavia, questo fenomeno non è limitato solo agli Stati Uniti: nei mercati più sviluppati, i livelli di concentrazione hanno raggiunto i massimi da decenni, con i titoli di maggior peso che dominano una quota significativa degli indici. Di conseguenza, un numero maggiore di investitori sta optando per strategie equiponderate al fine di costruire un portafoglio più bilanciato. Tali strategie rappresentano una soluzione semplice ed efficiente in termini di costo per ridurre l'esposizione a tali titoli sovrappesati, pur continuando a partecipare al mercato azionario in generale. 

Perché scegliere l'equiponderazione

Gli Equal Weight ETF sono concepiti per fornire un'esposizione agli stessi elementi costitutivi dei rispettivi indici principali ponderati per la capitalizzazione di mercato, ma ponderano equamente ciascuna società a ogni data di ribilanciamento, in genere con cadenza trimestrale. 

Questo approccio consente di incrementare la diversificazione e i rendimenti rettificati per il rischio, riducendo al contempo il rischio di concentrazione tramite un processo automatizzato basato su regole, che consiste nel vendere titoli a prezzi elevati e nell'acquistare titoli a prezzi bassi. Per gli investitori a lungo termine, le strategie equiponderate possono offrire numerosi vantaggi potenziali.

  • Rischio di concentrazione ridotto: evita un'eccessiva esposizione ai titoli a maggiore capitalizzazione, contribuendo a ridurre i rischi legati a potenziali bolle di mercato 
  • Esposizione al fattore "dimensione": le società a bassa e media capitalizzazione tendono a sovraperformare e negli Equal Weight ETF possono offrire un contributo più significativo
  • "Buy low, sell high": grazie a un programma di ribilanciamento sistematico, che sfrutta il principio “buy low, sell high”, gli Equal Weight ETF mantengono un'esposizione bilanciata 
  • Bias ridotti: una rappresentazione più bilanciata per settori e paesi contribuisce a ridurre i rischi

Equal Weight ETF

Offriamo una gamma di Equal Weight ETF, che consentono un'esposizione bilanciata ai mercati azionari statunitensi, europei e globali, costituendo un'interessante alternativa agli indici tradizionali ponderati per la capitalizzazione di mercato. 

Il mercato azionario statunitense presenta una concentrazione elevata, con una quota significativa del suo valore concentrato su poche società. Nell'indice S&P 500, ponderato per capitalizzazione di mercato, i migliori 10 titoli rappresentano il 35% del suo valore complessivo.1 Questa concentrazione comporta rischi più elevati, in particolare se si considera che i titoli di maggior peso all'interno dell'indice vengono attualmente scambiati a un premio significativo. Un indice equiponderato offre un'esposizione più bilanciata con una valutazione media molto inferiore.

Scopri gli S&P 500 Equal Weight UCITS ETF di Invesco, a basso costo, fisici e basati su swap, progettati per offrire un'esposizione bilanciata all'indice S&P 500. 

Il Nasdaq-100 presenta un livello di concentrazione ancora più elevato, dovuto al numero relativamente ridotto di titoli e alla predominanza delle società tecnologiche mega-cap. Gli investitori si rivolgono a questo indice per ottenere esposizione a titoli più innovativi e con una crescita più rapida. La versione equiponderata ha dimostrato un profilo di crescita altrettanto solido rispetto alla sua controparte ponderata per la capitalizzazione di mercato, offrendo innovazione senza concentrazione.

Accedi agli innovatori dell'indice Nasdaq-100 con il nostro Invesco Nasdaq-100 Equal Weight UCITS ETF.

Euro STOXX 50 offre esposizione alle principali società 'blue chip' dell'Eurozona. La versione a peso uguale dell’indice offre un’esposizione equilibrata aumentando la diversificazione e fornendo un metodo sistematico per 'comprare a basso prezzo e vendere a prezzo alto' ad ogni ribilanciamento trimestrale. Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF è l’unico ETF in Europa che cerca di replicare la performance di questo indice a peso uguale. 

Scopri Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF e scopri come può aiutarti a ottenere un’esposizione equilibrata alle società blue-chip dell’Eurozona.

 

Un investimento in questo fondo costituisce un’acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l’indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo.

Domande frequenti sull'equiponderazione

Gli Equal Weight ETF sono concepiti per fornire un'esposizione agli stessi elementi costitutivi dei rispettivi indici principali ponderati per la capitalizzazione di mercato, ma ponderano equamente ciascuna società a ogni data di ribilanciamento, in genere con cadenza trimestrale. Questo approccio incrementa la diversificazione e i rendimenti aggiustati per il rischio, riducendo al contempo il rischio di concentrazione.

Attribuendo la stessa ponderazione a ciascuna società, sia essa di piccole o grandi dimensioni, tipicamente su base trimestrale, gli Equal Weight ETF evitano un'eccessiva concentrazione nelle società più grandi. Ciò contribuisce a mitigare i rischi legati alle potenziali bolle di mercato e garantisce un'esposizione più bilanciata a tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Gli Equal Weight ETF assegnano a ciascun elemento costitutivo dell'indice il medesimo peso, indipendentemente dalla sua dimensione o capitalizzazione di mercato. Gli Equal Weight ETF per la capitalizzazione di mercato, invece, allocano gli investimenti in proporzione alla capitalizzazione di mercato di ciascun elemento costitutivo, il che significa che le società più grandi hanno un peso maggiore all'interno dell'indice. 

La performance degli Equal Weight ETF può variare a seconda delle condizioni di mercato. Durante i periodi di crescita, le società più piccole possono generare rendimenti superiori, mentre in fase di rallentamento economico, l'approccio diversificato può aiutare a contenere le perdite. 

Gli Equal Weight ETF possono replicare una varietà di indici equiponderati, inclusi ampi indici regionali come MSCI World, S&P 500 o MSCI Europe.

