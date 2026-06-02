川普關稅遭推翻 美國關稅仍難大幅鬆動

美國最高法院裁定，總統無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）單方面課徵關稅，維持下級法院先前認定相關加稅措施違法的判決。

景順首席全球市場策略師 Brian Levitt認為，在政策走向尚未明朗前，潛在的替代方案可能包括：

第122條款：總統可在無需國會批准情況下，短期（150 天）課徵最高 15% 關稅，作為替代 IEEPA 的過渡性工具，爭取部署長期措施的時間。

第232條款與第 301條款：屬較長期且永久性的方案。雖然啟動程序較長，但一旦實施並無時效限制，部分現行關稅已依此條款施行。不過，第232條款需逐產業審查，第301條款則需逐國家評估，尚未啟動的領域可能延後實施，第122條款可作為過渡緩衝。

景順首席全球市場策略師 Brian Levitt指出，儘管 IEEPA 課稅權限遭否決，美國整體關稅水準短期內仍難大幅下滑，因其他法規仍賦予總統廣泛關稅權限，過去基於 IEEPA 的關稅措施可能改以其他法律重啟。由於市場早已普遍預期裁決結果，市場反應也可能將快速淡化。

雖然仍有多項法律途徑可重新施加 IEEPA 類型的關稅，但實際執行可能不如想像順利。已繳 IEEPA 關稅的企業或將提出退款訴訟，目前已有近千家公司表態；而美國財政部 2025 年每月收取約 200 億美元 IEEPA 關稅，未來一旦啟動退款，程序勢必複雜且漫長，包括如何認定退款對象與金額等，都將成為挑戰。

此外，受影響國家可能尋求重新談判貿易協議，使原本已逐步穩定的全球關稅環境再添變數。部分賦予總統關稅權限的法規從未被使用過，未來也可能引發新一輪訴訟。

投資觀點

由於仍有多項法律途徑可維持現行關稅，即便法源可能轉換，美國關稅水準看似仍將維持高檔。不過，全球經濟與金融市場近年已展現對美國長期高關稅環境的承受力。

景順首席全球市場策略師 Brian Levitt表示，全球財政與貨幣政策持續寬鬆、AI 帶動的大規模投資推升生產力及推動經濟成長，加上家庭與企業槓桿水準不高，均為市場前景帶來支撐，對2026 年的整體展望維持樂觀。

雖然整體市場前景仍具吸引力，但未來波動可能升高，因市場需消化一連串後續事件；然而，最高法院裁決後的環境與裁決前相比，並無本質上的重大差異。目前的投資環境仍有利於風險資產，偏好評價具吸引力的非美股票、小型股，以及美國周期性產業。