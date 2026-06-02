美伊宣布短暫停火　有助抒緩通膨壓力

美國與伊朗於週三亞洲市場開盤前宣布達成為期 14 天的暫時性停火，提振市場情緒。亞洲股市隨即強勁反彈，布蘭特原油價格大幅回落，美元也同步走弱。不過，儘管停火釋出正面訊號，地緣政治不確定性仍未完全消除。市場風險偏好若要持續回升，美國、伊朗與以色列仍須將短暫停火轉化為更具持續性的和平進展。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭對於後續發展保持審慎樂觀，但也指出，在達到「長久和平」之前，投資人仍需正視多項尚未解決的複雜分歧。伊朗提出的「 十點方案」與川普總統今年 3 月提出的「 十五點和平方案」在核心立場上存在明顯差異。舉例而言，雙方至今仍未就伊朗鈾濃縮計畫應保留或全面拆除達成共識，其他多項關鍵議題也有待協商。後續談判恐將充滿挑戰，最終是否能達成全面解決方案，仍存在高度不確定性。

在經濟層面，市場關注的焦點在於荷姆茲海峽能否依伊朗承諾逐步恢復通航。根據伊朗方面提出的方案，未來將在考量技術限制的情況下，透過與本國的武裝部隊協調，確保船舶能夠安全通行。不過，這也意味著即便未來兩週開始陸續有船隻通過，整體通航效率仍難以馬上回到衝突爆發前的正常狀態。

能源市場也已反映上述情況。週三亞洲交易時段，西德州中級原油（WTI）與布蘭特原油價格均回落至每桶約 95 美元，較週二晚間一度接近 110 美元的水準明顯下跌，但仍大幅高於衝突爆發前約 70 美元的價格。在地緣政治不確定性持續存在的情況下，油價預料將維持在目前相對高檔水準。

亞洲經濟體由於高度仰賴能源進口，受到中東衝突的衝擊相對更為顯著。若荷姆茲海峽有望逐步恢復通航，將為亞洲各國提供與伊朗方面展開協商、確保船舶安全通行的機會，有助於緩解短期能源與原物料價格壓力，並抑制通膨升溫風險。

短期內若局勢降溫，股市可望走高，且非美市場表現有機會相對領先。隨著油價回跌、通膨壓力減輕，債市也有望出現反彈。美元方面，市場將持續評估停火能否延續，美元不排除進一步走弱。

從亞洲市場來看，中東衝突爆發以來，亞洲科技與 AI 類股已出現明顯賣壓。相較之下，美股及 AI 相關類股因投資人偏好轉向，被視為避險或與國防題材相關的科技曝險，表現相對強勢。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，若停火局勢得以延續，這樣的投資趨勢在未來數週內有機會出現反轉，而從中長期來看，中東衝突可能為亞洲市場帶來結構性改變，例如加速轉向替代能源與再生能源的發展。