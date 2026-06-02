景順投信股債靈活操作　獲四項理柏台灣基金獎肯定

2026年LSEG理柏台灣基金獎榜單出爐，景順投信旗下四檔基金表現亮眼，榮獲四項殊榮，展現穩健投資實力。此次獲獎基金橫跨股票與債券領域，涵蓋新興市場、歐洲中小型企業及全球收益型股票策略，以及全球高評級企業債券的投資組合，凸顯景順投資團隊在多元市場環境下的精準布局與穩健資產管理能力，反映團隊在多變市場環境下的專業優勢。

回顧近一年在利率走勢、貿易政策變化與地緣風險交錯影響下，全球市場波動加劇。在此環境中，景順投信旗下多檔基金仍維持穩健表現，關鍵在於投資團隊能進行跨區域、跨產業的深度研究，與具備深厚的主動選股能力。景順環球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）已連續三年榮獲LSEG理柏台灣基金獎肯定，投資策略鎖定「有股息、有成長、買低估」三大核心，兼顧收益與長期資本增值機會。

景順投信指出，在主要股市評價分歧擴大的情況下，投資人對分散風險需求提升，選股策略需同時兼顧收益來源與成長動能。景順環球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）採取主動式選股，不受限於指數操作的策略，聚焦財務穩健且具股息成長潛力的企業，並布局資本運用效率佳的公司，以提升投資組合的長期總報酬表現。基金透過多元配置與風險管理，降低持股相關性，在震盪市況中維持投資靱性。

此外，今年再度榮獲十年期環球企業債券美元獎項的景順環球高評級企業債券基金（基金之配息來源可能為本金），以投資等級債券為核心，打造高品質且多元化的固定收益組合。基金採用獨特的主題式選債策略，從去全球化、區域信貸週期及人口結構變化三大面向切入，掌握不同景氣階段的投資機會。除聚焦優質發債企業的基本面外，也依據各信貸週期進行靈活配置，藉此降低單一市場風險、並提升超額報酬機會。

對於偏好穩健收益的投資人，景順投信指出，投資等級企業債券具備違約風險較低，與其他資產類別的相關性較低的特性，有助分散投資組合風險。在目前殖利率水準仍具吸引力的環境下，此類資產兼具收益與防禦特性，可望提供相對穩定的收益來源。搭配基金的月配息機制，為追求穩定收益與降低波動的投資人提供優質選擇。