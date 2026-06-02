中東情勢未明，風險性資產仍具反彈潛力

中東情勢出現反轉，目前看來，美國反而成為限制荷姆茲海峽通行的一方。美國總統川普警告，將從華盛頓時間週一上午起對該海峽實施封鎖。美方官員表示，主因在於伊朗核計畫的去向遲遲未見進展。與此同時，以色列持續對黎巴嫩境內與真主黨相關的目標發動攻擊，而伊朗則主張，目前的停火協議同樣涵蓋黎巴嫩地區。

市場對於可能出現「和平紅利」的期待，使得上週三與週四的市場反應相當正面。3 月受到最大衝擊的資產類別反彈幅度最為明顯，美元同步走弱。景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，這也印證了我們先前的看法，一旦緊張情勢緩和，市場走勢可望回到衝突爆發前的趨勢，包括非美市場表現優於美國市場，以及美元轉弱。因此，我們的中期看法仍維持不變。

央行升息預期下修

市場仍預期歐洲央行與英國央行將進行升息，但升息幅度與次數已低於 3 月底時的預估。未來數月通膨數據可能再度走高，情況如上週公布的美國通膨數據所顯示。景順全球研究主管 Benjamin Jones認為，除非通膨預期出現明顯上升，否則各國央行不會啟動升息，不過就目前情況來看，通膨預期仍大致維持在我們認為屬於央行「舒適區」的水準。

後續觀察重點

景順全球研究主管 Benjamin Jones指出，認同武裝衝突已有降溫，但降溫幅度以及貿易流向何時恢復仍不明朗，從經濟角度來看，整體情勢大致仍維持現狀。接下來更值得關注的關鍵數據在於「東西向」的運輸動向：航運業者是否願意自行進入波斯灣水域，並承擔一旦停火破裂、或伊朗再度發動攻擊而受困的風險？從經濟與金融市場的角度來看，這將是後續最關鍵的觀察重點。

投資觀點

景順全球研究主管 Benjamin Jones 預期，本週初風險性資產可能再度承壓，油價也可能上行；不過，到 4 月底以前，整體情況逐步改善的機率仍較高。過去一週的市場表現顯示，過度防禦性的部位配置未必有助於投資組合表現，風險性資產在利多消息下仍具備反彈潛力。因此，我們仍認為較為審慎的應對方式，是在保持警惕的同時持續布局，而非過度押注單一方向。展望今年後續走勢，我們仍偏好非美市場勝於美國市場，並預期美元走弱，但過程將難免將伴隨震盪。