中東衝突未歇 景順：投資等級債券價值浮現
近期伊朗衝突再度凸顯全球投資等級債券的吸引力。儘管地緣政治與能源市場面臨明顯衝擊，整體信貸市場表現依然穩定，市場調整主要反映於利率變動，信貸利差並未出現失序的重新定價。
景順環球高評級企業債券基金（基金之配息來源可能為本金）經理人文家輝[TM1.1]（Lyndon Man）表示，隨著投資等級債券整體收益率上升，進場條件已明顯改善，投資報酬不再需要依賴利差收斂，票息及利息收入（carry and income）或可成為主要的報酬來源。
若未來經濟成長動能轉弱，存續期間有機會發揮緩衝效果，使投資等級債券在不同市場情境下，成為相對均衡的配置選項。
停滯性通膨風險
目前，停滯性通膨確實是最核心的總經風險之一，主因包括能源價格升高、通膨壓力持續，以及央行政策立場可能較年初的市場預期更為偏緊。
然而，這並未動搖全球投資等級債券的投資核心價值。相較於較低評級的信用資產，投資等級債券在收益水準、信用品質與存續期間配置上，具備更均衡的結構特性。
文家輝（Lyndon Man）指出，目前有三項因素尤為關鍵：首先，較高的初始收益率有助於緩衝利差波動；其次，投資等級債券發行機構普遍更能應對經濟放緩與融資條件趨緊；最後，若經濟表現明顯不如預期，公債存續期間也有助於緩衝整體報酬波動。
整體而言，全球投資等級債券並非完全不受停滯性通膨影響，但仍屬相對具韌性的資產類別之一，尤其是在採取主動式管理、並嚴謹控管風險與篩選發行機構品質的情況下。
利率與利差
在前端無風險利率明顯上升帶動下，整體收益率快速上升，未來從收入面所隱含的報酬潛力也同步提升。
不過，中東衝突的持續時間與最終影響仍存在不確定性。各國央行仍致力於讓通膨預期有效錨定，即使需承擔部分經濟成長壓力，因此市場可能將處於「高利率維持更久」（Higher for longer）的環境。然而，目前歐洲與英國市場的升息預期，料不會全數實現。
就信貸利差而言，市場結構至今仍相對穩定。文家輝（Lyndon Man）表示，利差僅因衝突出現小幅擴大，部分範疇展現的韌性甚至高於投資人原先預期。關鍵在於，即使未出現大幅利差收斂，全球投資等級債券仍具吸引力，而目前的收益率水準已提供相當程度的報酬緩衝空間。
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