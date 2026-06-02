地緣風險未除但市場情緒回穩 景順：非美市場表現仍看好

景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，預期各國央行本週不會調整政策利率，市場定價也反映各央行將維持現況。雖然市場普遍預期英國央行與歐洲央行在後續會議上可能進一步升息，不過我們傾向認為不會發生，主因在於通膨預期仍在控制下，且本次衝擊本質上屬供給面因素所致。

接下來最關鍵的觀察指標，仍是通過荷莫茲海峽的船舶數量。同時，預測市場近期的走勢也偏向航行受阻的情況可能持續更長一段時間。整體而言，我們認為市場正持續消化短期干擾。

美國與伊朗的停火協議在最後一刻獲得延長，結果符合我們的基準預期。不過，即便停火持續，過去一週通過荷莫茲海峽的航運量仍未出現明顯改善。有部分數據顯示，實際流出中東地區的原油量高於市場原本預期，主要經由沙烏地阿拉伯的東西向管線（每日輸油量約700萬桶），以及阿拉伯聯合大公國的哈布珊–富查伊哈管線（Habshan Fujairah，ADCOP，每日輸油量約150萬至180萬桶）。隨著運輸流量擴大，這些管線目前已達到最大輸送量。

不過，在衝突爆發前，每日約有1,500萬桶原油經荷莫茲海峽運輸，目前仍有約每日600萬桶供應量的缺口，且尚未包括其他石油產品。景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，全球經濟目前正透過需求減弱、戰略儲備釋放，以及中國原油庫存累積速度放緩，來應對原油與石油製品供給不足的情況，從而在一定程度上緩解供需失衡。然而，這樣的調整僅對原油消費帶來有限緩衝，且尚未涵蓋其他原本經由荷莫茲海峽運輸、卻缺乏替代路線的商品，例如氦氣、鋁、硫磺等。

投資觀點

景順全球研究主管 Benjamin Jones認為，在荷莫茲海峽的貿易未能接近全面恢復，且短期內未出現具體和平協議前，今年布蘭特近月原油價格的下檔支撐可能落在每桶80美元；不過，市場表現較先前預期來得樂觀。此外，能源供應改道的速度與幅度，均快於部分市場先前的擔憂，但預計地緣政治風險溢價仍將持續一段時間。

股市方面，整體維持正面看法，偏好非美市場勝於美國市場，並預期美元於年底前走弱。然而，相關消息變化仍可能相當快速，投資配置仍應審慎應對，避免過度押注單一方向。