景順2026年年中投資展望 看好經濟韌性與亞洲成長動能

景順發布2026年年中投資展望，預期全球經濟將在下半年重新加速，但具體時間取決於荷姆茲海峽的能源運輸何時恢復。全球經濟在上半年持續受到多重干擾因素影響，包括地緣政治角力加劇，以及能源與大宗商品供給受阻。儘管面對多重挑戰，在科技產業及人工智慧（AI）投資熱潮的帶動下，經濟仍展現韌性，企業獲利表現也維持強勁。

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，面對充滿動盪及地緣政治變數的環境，上半年全球經濟仍維持成長，這從GDP成長與消費者及投資支出等經濟數據中便可看出。此外，近年消費者與企業已普遍降低淨槓桿水準，大多數經濟體的實質薪資有所成長，企業也持續上修獲利成長預期並增加資本支出。儘管全球經濟走勢持續變化，我們對今年下半年的成長前景仍維持樂觀看法。

亞洲關鍵經濟趨勢

儘管再次面臨能源衝擊及地緣政治風險升溫，全球經濟成長表現仍優於預期。雖然能源價格上漲推升整體通膨，但由於全球經濟對能源的依賴程度逐漸降低，因此能源衝擊相對可控。

日本推動重大財政方案，增加國防支出、科技產業的支撐措施，以及調降消費稅，這在一定程度上受惠於較穩定的政治環境。儘管通膨預計將進一步升溫，但預期日本貨幣政策仍可能維持寬鬆。

韓國與台灣市場方面，受惠於AI相關需求強勁，經濟成長表現優於預期，不僅出口成長動能增強，內需消費也逐步改善。

中國大陸市場方面，隨著電氣化轉型及能源結構日益多元，其經濟對油價上漲的抵禦能力相對較強。中國大陸可望受惠於能源轉型趨勢，也反映在「新經濟」產業持續強勁的表現上。我們預期中國大陸的出口成長動能將維持穩健，隨著全球積極強化應對潛在能源衝擊的韌性，替代能源技術及電動車出口預期將加速。

趙耀庭指出，2月中東衝突爆發初期，亞洲經濟體受原油價格波動的影響似乎最大，但區內規模最大的主要經濟體展現出良好韌性。儘管全球能源供應長期受阻的風險仍然偏高，但亞洲經濟體對石油的依賴程度普遍有所下降，有助於減輕潛在的經濟影響。

下半年四大投資主題

展望下半年的投資環境，趙耀庭認為對投資人最重要的四大主題包括：

市場具韌性： 多數主要資產即使經歷 2026 年 3 月的動盪，年初迄今依然創造了正報酬。這提醒我們在面對市場不確定性時，保持投資的重要性。一旦荷姆茲海峽恢復正常通行，市場可望出現強勁的週期性反彈，其中新興市場及歐洲市場料將領漲。美國股市及債市也可能同樣表現良好，但表現可能仍落後於原物料及工業等週期性類股。

多數主要資產即使經歷 2026 年 3 月的動盪，年初迄今依然創造了正報酬。這提醒我們在面對市場不確定性時，保持投資的重要性。一旦荷姆茲海峽恢復正常通行，市場可望出現強勁的週期性反彈，其中新興市場及歐洲市場料將領漲。美國股市及債市也可能同樣表現良好，但表現可能仍落後於原物料及工業等週期性類股。 美元疲軟 ：我們2026年投資展望一項核心重點就是美元今年走弱，此觀點目前並未改變，因為多數指標顯示，美元仍是估值偏高幅度較大的貨幣之一。因此，我們偏好美國以外市場的股票，尤其看好新興市場。

：我們2026年投資展望一項核心重點就是美元今年走弱，此觀點目前並未改變，因為多數指標顯示，美元仍是估值偏高幅度較大的貨幣之一。因此，我們偏好美國以外市場的股票，尤其看好新興市場。 人工智慧（AI） ：AI題材仍是全球市場及許多經濟體的關鍵投資主題。然而，AI 所帶來的效應及參與該題材的最佳佈局策略，如今正悄然轉變。我們目前偏好半導體和硬體公司，對軟體公司則保持審慎。隨著AI服務的普及，以及代理式AI等全新高效能運算主題加速發展，我們認為這是一個長期投資主題。大型雲端服務業者、新興雲端服務業者等公司，目前都盡全力提供算力資源。資料中心產品的需求也帶動韓國、台灣和日本出口大增。

：AI題材仍是全球市場及許多經濟體的關鍵投資主題。然而，AI 所帶來的效應及參與該題材的最佳佈局策略，如今正悄然轉變。我們目前偏好半導體和硬體公司，對軟體公司則保持審慎。隨著AI服務的普及，以及代理式AI等全新高效能運算主題加速發展，我們認為這是一個長期投資主題。大型雲端服務業者、新興雲端服務業者等公司，目前都盡全力提供算力資源。資料中心產品的需求也帶動韓國、台灣和日本出口大增。 替代收益來源：鑑於許多已開發經濟體的通膨預期仍可能高於疫情前水準，我們看好不動產及私募債領域的投資機會。其中，直接貸款、銀行貸款及AAA級擔保貸款憑證（CLO）等資產，在目前市場環境下具備良好的分散配置價值。

趙耀庭表示，預期美元將持續走軟，新興市場資產可望有較佳表現，尤其是受惠於AI發展趨勢的市場，包括韓國及台灣。我們仍需留意各項潛在風險，包括AI資本支出週期可能放緩、已開發市場財政調整，以及通膨意外升溫。然而，過往經驗顯示，在充滿不確定性的市場環境中，維持多元化資產配置仍是因應波動的關鍵。