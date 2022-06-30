高碳排產業抑制排放量，在亞洲更顯重要。中國是全球最大的鋼鐵生產國和消費國，其次則為印度和日本。13中國也是全球最大水泥生產國，2021 年產量佔全球 55%，之後則是印度的 8%。14

高碳排產業資產淨值 (NAV) 目前在 JACI 內佔 56%，因此這類公司必須開始脫碳，而 JACI 對高碳排產業的篩選標準已相當高，因此去碳化潛在效益非常可觀。



我們針對此地區重要國家，詳細說明其高碳排產業的現況，以及監管機關與公司為降低這些產業碳排放量已採取的行動，另也解釋未來的計畫。



1. 電力：

• 煤：亞洲超過 70% 的碳排放足跡皆與煤炭有關15，燃煤發電廠是多數亞洲國家的基載電力來源，燃煤發電佔總發電量的比重約為 50% 至 70%。16

中國：中國許多國營電力公司近期皆已公佈遠大的計畫，承諾將資本用於增加再生能源。然而在此同時，燃煤民營電廠 (IPP) 卻仍未就其燃煤發電廠公佈未來關廠計畫。



中國政府已承諾將永久關閉效率不彰/燃煤發電廠，但即使付出這些努力，中國同時仍在興建效率更高、碳排更低的發電廠。在西部盛產煤礦的省份的推動下，總量達 15GW 的新燃煤發電廠於 2021 年上半年動工，並宣佈或重新啟動 24GW 的電廠專案，期望能將生產的電力輸出到東部。17



中國 2021 年下半年面臨新一輪缺電危機，殘酷反映能源轉型的不易。煤炭需求意外上升，加上中國、印度和印尼 (最大生產國) 的生產瓶頸，引發電價飆高與限電措施。從 COVID-19 疫情中復甦的步調加快，且再生能源供應量多寡通常取決於天氣，因此綠色能源倡議可能會使經濟更容易受此波動影響。



印度：依據印度的再生能源投資計畫，燃煤發電比重可望在 2030 年前大幅下滑。然而，燃煤發電量未來五年預期仍會增加，因為電力需求強勁，而且印度持續興建相當於目前裝置容量 9% 的燃煤發電廠。18



東南亞：根據最新的計畫，菲律賓、越南和印尼預期將擴大容量，因此燃煤裝置容量比重短期內會維持在目前水準。



• 天然氣：從對抗氣候變遷的角度而言，天然氣完全不是理想選擇，但其生命週期內的排放量僅是煤炭的一半。目前而言，多數亞洲政府計畫以天然氣做為過渡期間的燃料來源。天然氣已經是泰國、孟加拉、日本和韓國 (與煤炭約略相當) 的主要發電來源，這些國家仍可能會高度仰賴天然氣發電，而天然氣在中國、越南和馬來西亞的需求則急遽攀升。



• 再生能源：



印度和越南：印度與越南再生能源裝置容量的進展相當驚人，尤其是太陽能 (2020 年底分別為總容量的 24% 和 26%)。然而，由於電網的限制 (見前述)，再生能源發電比重仍僅佔總發電量的 10% 和 4%，因此短期內從 COVID-19 疫情中加速復甦時會需要更多煤炭。19

2. 鋼鐵：



中國：中國去年生產 10 億噸粗鋼，較前一年減少 3%，但仍佔全球總產量的 54%。20目前而言，多數中國鋼鐵生產商以高爐-鹼性氧化轉爐 (BF-BOF) 法來生產鋼鐵，其碳密集度是以電力為主要能源的電弧爐 (EAF) 法的兩倍以上。然而，此產業多數公司已開始與國內外技術合作夥伴，就氫能製鋼和冶煉還原等領域展開合作。最終的期許是這些公司能將生產流程去碳化並改善能源效率，進而實現減碳目標。

3.水泥：

中國：中國 2020 年生產約 22 億噸水泥。21水泥生產過程可能要降低煤炭使用，改採生質能，並提升窯效率，才能減少碳排。

投資影響



國際能源總署 (IEA) 表示，電氣化、氫燃料、碳捕集、利用與封存 (CCUS) 和碳移除等氣候解決方案的投資，對於全球在 2050 年前實現淨零排放至關重要。22

我們認為亞洲地區在下列領域有投資機會。



• 電氣化與再生能源：



對於鋼鐵和水泥等下游高碳排產業而言，零碳轉型必須仰賴電氣化，並大規模改用再生能源，這可望帶動再生能源相關基礎建設的發展。我們認為資金用於這類用途的綠色債券具備機會，尤其是遵循中國碳中和債券框架的標的。

• 碳捕集、利用與封存 (CCUS)



CCUS 技術是未來大規模減排的關鍵，IEA 預測這些技術有助於全球在 2050 年前減少六分之一的碳排放量 (以升溫攝氏 2 度目標為基準)。23評估 CCUS 的用途時，應僅限於現無其他技術可進一步中和剩餘排放量的產業。碳交易與碳稅政策的發展，也可望支撐 CCUS 部署的財務需求。

• 新能源汽車 (NEV)



在 2020 年 11 月發表的中國 2021-35 年新能源汽車 (NEV) 產業發展計畫中，中國政府已確認 NEV 滲透率要在 2025 年前達到 20% 的目標。24中國的碳中和目標和相關政策支撐也有利於電動車 (EV) 整條價值鏈 (含 EV 電池和電池材料) 的成長。根據中國汽車工程學會，氫燃料汽車需求預期也會飆升，中國希望在 2030 年前有 100 萬輛燃料電池車上路 (目前為 10,000 輛)。25

• 亞洲供應鏈提高環境意識



近期供應鏈中斷的情形，突顯亞洲在全球製造鏈中的重要地位。從氣候角度而言，大型跨國公司開始落實淨零排放目標之際，可能也得改善此地區供應鏈與製造廠的碳足跡。在大型公司已承諾實現淨零排放的半導體與科技業，上述的影響力非常顯著。

除了由上而下的政策指引，我們認為投資界必須與持股公司展開對話，強化其 ESG 資訊揭露並鼓勵最佳實務，同時就影響力重大的 ESG 事宜提出挑戰，尤其是高碳排產業的公司。各個層級都必須展開參與行動，包括公司管理團隊、投資人關係、資深主管和董事會等。參與策略也能引進氣候行動 100+ 和亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC) 等投資人聯盟，結合雙向對話與合作來提升效益。



結論

雖然亞洲地區距離實現淨零排放仍有一段距離，但重點應放在鼓勵企業朝這個正確的方向邁進。ESG 已成為重要的投資議題，我們身為投資管理公司，深信我們擁有與持股公司合作的獨特能力，可鼓勵其做出正向改變。除了一般的揭露事項，企業也能根據科學來設定遠大目標，並定期監控脫碳的進度。亞洲淨零排放轉型的財務需求龐大，而這代表固定收益基金在這個時代都有投資機會。景順認為氣候變遷的議題對於客戶、員工、股東和投資人都非常重要，因此是本公司的焦點。企業若將資金投入轉型以取得更永續的能源，都會獲得我們的支持與投資，我們也會主動與這些被投資企業互動，擬定解決方案，共同朝低碳經濟與淨零排放目標邁進。

1.為了緩解氣候變遷，亞太地區必須逐步減少化石燃料補貼，2021 年 5 月，https://www.bruegel.org/2021/05/for-the-climate-asia-pacific-must-phase-out-fossil-fuel- subsidies/

2.亞太地區的能源轉型難題 – 真的能實現淨零排放嗎？，2021 年 8 月，https://www.wood-mac.com/news/opinion/asia-pacifics-energy-transition-conundrum-is-net-zero- possible/

3.COP26 的目標是停用煤炭，亞洲卻在興建數百座燃煤發電廠，2021 年 11 月，https://www.reu-ters.com/business/energy/cop26-aims-banish-coal-asia-is-building-hundreds- power-plants-burn-it-2021-10-29/

4.紅色警報 - 亞太地區必須即刻採取環保措施，2021 年 11 月，https://www.pwc.com/gx/en/asia-pacific/net-zero/asia-pacific-code-red-to-go-green.pdf

5.亞洲能源轉型，2021 年 10 月，匯豐

6.日本的目標是再生能源比重於 2030 年前來到 36-38%，2021 年 10 月，https://www.reuters.com/busi-ness/energy/japan-aims-36-38-energy-come-renewables-by-2030-2021-10-22/

7.日本大型公司呼籲更遠大的 2030 年再生能源電力目標 – 2019 年 6 月新聞，https://www.there100.org/our-work/news/major-companies-call-ambitious-2030-renewable-electricity-targets-japan-news

8.日本政府再生能源目標不足，2021 年 7 月，https://www.there100.org/our-work/news/japanese-govern-ment-renewable-energy-target-falls- short

9.中國企業是否即將在 ESG 報告方面出現「重大進展」？，2021 年 3 月，https://www.weforum.org/agenda/2021/03/chinese-business-leapfrog-moment-esg-reporting/

10.PRIMER：HKEX 最新 ESG 揭露事項規則，2020 年 2 月，https://www.iflr.com/article/b1lmx64723h43z/primer-hkexs-new-esg-disclosure-rules

11.SGX 規定氣候與董事會多元化揭露事項 - 新加坡交易所 (SGX)，2021 年 12 月，https://www.sgx.com/media-centre/20211215-sgx-mandates-climate-and-board-diversity- disclosures

12.2021 年新能源展望報告，2021 年 7 月，https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

13.中國碳排放交易系統 - 透露曙光，2021 年 8 月，https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digi-tal/insights/2021/08-august/china-ets/china- emissions-trading-system---a-new-dawn.pdf

14.水泥 – 分析 – 國際能源總署，2021 年 11 月，https://www.iea.org/reports/cement

15.一年就改頭換面 – 亞洲能源領導公司面對未來的不確定性，2021 年 10 月，https://www.woodmac.com/news/opinion/what-a-diﬀerence-a-year-makes--asias-energy-leaders-discuss-an-uncertain-future/

16.英國石油公司 2021 年全球能源統計數據

17.即使排放量飆高的情況有所減緩，但中國電力與鋼鐵公司仍持續投資於煤炭，2021 年 8 月，https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2021/08/China-Q2-briefing-coal-steel-CO2.pdf

18.亞洲能源轉型，2021 年 10 月，匯豐

19.同上

20.worldsteel：全球粗鋼產量 2021 年增加 3.6%，2022 年 1 月，https://www.spglobal.com/platts/en/mar-ket-insights/latest-news/metals/012622-global-crude-steel-production-climbs-36-on-year-in-2021-worldsteel

21.2010 年至 2020 年全球多數國家水泥生產，2021 年 9 月，https://www.statista.com/statistics/267364/world-cement-production-by-country/

22.維持 1.5 °C 目標實現的可能性，2021 年，https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/keeping-the-door-to-15-0c-open

23. 2050 年前實現淨零排放，2021 年 5 月，https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

24.中國備受爭議的產業計畫換湯不換藥，2025 年國產電動車銷售目標仍是 20%，2020 年 11 月，https://www.scmp.com/business/china-business/article/3108275/china-keeps-20-cent-sales-target-home-grown-electric-cars

25.中國邁向氫能汽車，無視馬斯克的警告，2020 年 11 月，https://www.business-standard.com/article/technology/china-goes-ahead-with-hydrogen- powered-cars-defying-elon-musk-s-warnings-120112000125_1.html

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。