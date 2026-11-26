重要的是，投資機會並不限於資料中心營運商。新增容量需要投入再生能源發電、輸電系統、變壓器、開關設備、電纜、備援電力及冷卻系統。由於資料中心高度耗能，電力尤其重要；持續建置資料中心，可能需要新增發電容量，並投資電網及相關電力基礎設施。因此，我們認為，供應印度數位化擴張所需實體基礎設施的國內電力生產商與設備製造商，可能成為潛在受惠者。

發展航太、國防與半導體能力

第二項機會來自印度推動航太、國防與半導體等領域的高附加價值能力。在國防產業方面，關鍵結構性轉變是由國營企業與進口設備主導的產業，轉向更廣泛的國內製造基礎，且民營企業的參與度持續提高。目前國內採購約占國防資本支出的 75%；2026 會計年度，印度國防採購委員會核准的採購金額大幅提升至 6.73 兆印度盧比，顯示未來數年將有龐大的業務需求。3 我們認為，這不僅可為既有平台製造商帶來機會，也可望惠及民營的電子設備、精密零組件、飛彈、無人系統及其他次系統供應商。

航太產業也正循類似路徑發展，國內製造商逐步建立參與全球供應鏈所需的工程與認證能力。在地化要求及與全球製造商的合作，可望支持更廣泛的零組件與系統供應生態系。半導體則是此主題的早期延伸。「Semicon 2.0」是一項國家層級的總體政策架構，針對晶片設計、設備與材料、晶圓製造及先進封裝提供長期政策支持。隨著相關能力持續發展，可望支持印度逐步建立更完整的國內半導體生態系。

具韌性的國內非必需消費需求

印度龐大的國內消費市場，仍是另一項重要的投資機會來源。所得提高、都市化，以及消費型態演變，持續支持非必需消費需求，其中又以高所得家庭最為明顯。消費者正將更多支出配置於旅遊、餐旅、便利性服務及高端產品，為布局體驗型與理想生活型消費的企業創造相對具吸引力的前景。

隨著印度消費市場持續發展，我們認為更廣泛的非必需消費類別均可望出現機會，尤其是擁有強勢品牌、成熟通路網絡，以及能因應消費者偏好變化的企業。

評價與流動性

經歷近期市場修正後，印度股票評價已趨合理，使選股的評價背景出現變化。我們持續尋找具備可持續盈餘成長、穩健基本面，且評價能適切反映長期前景的企業。