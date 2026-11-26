市場焦點 2027 投資展望 - 亞洲固定收益：高收益債券
2026年下半年，亞洲高收益市場在市場規模縮小的情況下，收益將成為報酬主要來源，使得選債能力與較高品質的 BB級債券更加重要。
儘管外部環境的不確定性升高，印度在邁入 2027 年之際，國內基本面仍具韌性。
我們認為，有三大領域可能影響印度股市：資料中心生態系建置、航太、國防與半導體能力提升，以及具韌性的非必需消費需求。
較合理的評價水準與日益深化的國內投資人基礎可望為市場提供支撐；但考量能源價格、美國貨幣政策與地緣政治不確定性等風險，我們認為選擇性布局仍相當重要。
儘管外部環境的不確定性升高，印度在邁入 2027 年之際，國內經濟成長背景仍相對具韌性。國內需求與投資持續支撐經濟活動，政策措施也正鼓勵新興產業發展，並深化國內供應鏈。預估印度 2026 年實質 GDP 成長率將達 7%1，使印度持續名列全球成長較快的主要經濟體。基於此背景，印度股市有三大領域值得關注：資料中心生態系發展、航太、國防與半導體能力提升，以及具韌性的國內非必需消費需求。
在資料使用量增加、雲端服務普及，以及人工智慧（AI）運算需求成長的支持下，印度資料中心的建置，正為更廣泛的基礎建設供應鏈創造機會。印度資料中心的已建置容量從較低基期快速擴張，預期未來數年仍將持續成長。印度相對具競爭力的建置成本也可望支持此一擴張。受惠於土地、營建及電力成本較低，當地設施的建置成本估計較全球主要市場低 20% 至 30%。2
重要的是，投資機會並不限於資料中心營運商。新增容量需要投入再生能源發電、輸電系統、變壓器、開關設備、電纜、備援電力及冷卻系統。由於資料中心高度耗能，電力尤其重要；持續建置資料中心，可能需要新增發電容量，並投資電網及相關電力基礎設施。因此，我們認為，供應印度數位化擴張所需實體基礎設施的國內電力生產商與設備製造商，可能成為潛在受惠者。
第二項機會來自印度推動航太、國防與半導體等領域的高附加價值能力。在國防產業方面，關鍵結構性轉變是由國營企業與進口設備主導的產業，轉向更廣泛的國內製造基礎，且民營企業的參與度持續提高。目前國內採購約占國防資本支出的 75%；2026 會計年度，印度國防採購委員會核准的採購金額大幅提升至 6.73 兆印度盧比，顯示未來數年將有龐大的業務需求。3 我們認為，這不僅可為既有平台製造商帶來機會，也可望惠及民營的電子設備、精密零組件、飛彈、無人系統及其他次系統供應商。
航太產業也正循類似路徑發展，國內製造商逐步建立參與全球供應鏈所需的工程與認證能力。在地化要求及與全球製造商的合作，可望支持更廣泛的零組件與系統供應生態系。半導體則是此主題的早期延伸。「Semicon 2.0」是一項國家層級的總體政策架構，針對晶片設計、設備與材料、晶圓製造及先進封裝提供長期政策支持。隨著相關能力持續發展，可望支持印度逐步建立更完整的國內半導體生態系。
印度龐大的國內消費市場，仍是另一項重要的投資機會來源。所得提高、都市化，以及消費型態演變，持續支持非必需消費需求，其中又以高所得家庭最為明顯。消費者正將更多支出配置於旅遊、餐旅、便利性服務及高端產品，為布局體驗型與理想生活型消費的企業創造相對具吸引力的前景。
隨著印度消費市場持續發展，我們認為更廣泛的非必需消費類別均可望出現機會，尤其是擁有強勢品牌、成熟通路網絡，以及能因應消費者偏好變化的企業。
經歷近期市場修正後，印度股票評價已趨合理，使選股的評價背景出現變化。我們持續尋找具備可持續盈餘成長、穩健基本面，且評價能適切反映長期前景的企業。
印度日益深化的國內投資人基礎，也為市場流動性提供支撐。2026／2027 會計年度前六個月，共同基金定期定額投資計畫（SIP）的投入金額超過 1.9 兆印度盧比4，反映國內投資人持續參與。這股持續成長的國內資金，可望成為印度股市重要的流動性來源。
展望未來，外部環境仍是評估印度前景的重要因素。能源價格上升可能加重通膨壓力，並對對外收支造成負面影響，尤其印度高度依賴能源進口。
此外，若美國貨幣政策緊縮程度高於預期，或美國利率持續處於高檔，可能影響資金流向，並造成市場階段性波動。更廣泛的地緣政治不確定性及全球貿易中斷，也可能影響投資人信心。儘管這些因素可能造成短期波動，我們認為，印度國內成長動能仍將是形塑中期展望的重要因素。
整體而言，我們在邁入 2027 年之際，對印度股票的結構性背景持正面看法。新基礎建設需求、日益深化的國內製造能力，以及具韌性的非必需消費需求，共同擴大了投資機會。在此環境下，我們認為選擇性布局仍相當重要，應聚焦於具備可持續盈餘、穩健基本面與合理評價的企業。
除非另有說明，所有數據以美元計算，截至2026年11月。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv26-0306
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