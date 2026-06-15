中東衝突：100天後

發生了什麼變化？現在距離伊朗衝突爆發已超過100天。美國與伊朗之間的停火在名義上仍然維持，但雙方近期仍有零星交火。近期的模式似乎轉為「間歇性打擊」，而非戰爭初期的持續性軍事衝突。我們認為，這反映出美伊雙方都不願意讓衝突全面升級。因此，「維持現狀」仍是我們的核心情境。

官方數據仍顯示，通過荷姆茲海峽（SoH）的船舶每天僅有數艘。市場上有報告指出實際通行船隻可能較多，但我們無法驗證。即便存在低報情形，我們仍認為經由SoH運輸的石油及其他商品量，與衝突前相比明顯大幅下降。相較1月，OPEC 原油產量已下降超過每日1,000萬桶。1

至今為止，全球經濟與市場對於此供應衝擊的應對表現，遠優於多數人的預期，特別是在官方數據仍顯示通過SoH的船舶數量極低的情況下。同時，我們也未預料能源體系的其他部分能如此快速調適。值得注意的是，我們觀察到沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE）的管線輸送量增加2。UAE已退出OPEC，並表示其管線運輸能力今年將倍增3。與此同時，美國石油與天然氣出口增加4。全球庫存（包括中國）正在被動用（同時中國已減少進口）。24此外，在我們的分析中，目前僅在部分領域出現有限的需求破壞。我們最重要的問題是：這樣的情況能持續多久？

市場：目前油價低於我們先前情境分析的預期。4經通膨調整後的油價，與過去二十年平均相比僅略高。5我們認為，近期儲蓄率的下降，可能有助於解釋數據中所呈現的消費韌性。4

股市表現與我們對歷史地緣政治衝擊的觀察高度一致：先下跌，之後反彈。美國、新興市場，甚至歐洲（不含英國）股市目前的水準，都已高於2月27日。6我們認為，這再次提醒投資人，在市場波動期間持續投資往往是較佳策略。美國股市領漲本波反彈。固定收益市場持續面臨壓力，在此類情境下，我們認為其未能發揮分散風險的效果。4

中央銀行：在衝突發生前，我們原預期聯準會與英國央行將於2026年降息。但目前市場已轉為預期兩者在2026年可能升息。7我們的基本情境仍認為，今年兩者皆不會升息。在我們看來，升息無法解決供應面問題，反而可能加劇對弱勢族群（特別是低收入戶）的壓力。另一方面，歐洲央行的政策利率較低，因此我們認為其今年有較大的升息空間。

觀察重點：我們持續關注通過SoH的船舶情況，特別是是否有船隻進入波斯灣的跡象。我們也持續監測能源價格上漲的外溢效應，尤其是對通膨與生產者物價的影響。同時，通膨預期與薪資壓力亦是關鍵指標；若出現上行壓力，可能需要調整我們對央行政策的看法。我們密切關注庫存水準。例如，美國戰略石油儲備（SPR）在過去四週已被大幅動用。24這在我們看來有所幫助，但若以目前速度持續，可能在今年稍晚面臨上限（詳見下方圖表）。

結論：隨著「維持現狀」的僵持局面（詳見下方情境）延續，我們仍預期油價將先接近每桶100美元，之後於今年下半年回落。在此期間，我們一貫建議保持審慎，而非過度押注單一方向。我們的核心觀點並未有重大改變，仍認為中期而言風險性資產與非美市場表現較佳。同時，我們對固定收益的存續期間風險仍持審慎態度。

我們已整合最新情境分析，相關關鍵圖表請參見下方。