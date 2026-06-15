投資觀點

中東衝突：100天後

2026年6月12日
Benjamin Jones
Global Head of Research, Strategy & Insights
Ashley Oerth
Ashley Oerth
Associate Global Market Strategist
20260612

發生了什麼變化？現在距離伊朗衝突爆發已超過100天。美國與伊朗之間的停火在名義上仍然維持，但雙方近期仍有零星交火。近期的模式似乎轉為「間歇性打擊」，而非戰爭初期的持續性軍事衝突。我們認為，這反映出美伊雙方都不願意讓衝突全面升級。因此，「維持現狀」仍是我們的核心情境。

官方數據仍顯示，通過荷姆茲海峽（SoH）的船舶每天僅有數艘。市場上有報告指出實際通行船隻可能較多，但我們無法驗證。即便存在低報情形，我們仍認為經由SoH運輸的石油及其他商品量，與衝突前相比明顯大幅下降。相較1月，OPEC 原油產量已下降超過每日1,000萬桶。1

至今為止，全球經濟與市場對於此供應衝擊的應對表現，遠優於多數人的預期，特別是在官方數據仍顯示通過SoH的船舶數量極低的情況下。同時，我們也未預料能源體系的其他部分能如此快速調適。值得注意的是，我們觀察到沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE）的管線輸送量增加2。UAE已退出OPEC，並表示其管線運輸能力今年將倍增3。與此同時，美國石油與天然氣出口增加4。全球庫存（包括中國）正在被動用（同時中國已減少進口）。24此外，在我們的分析中，目前僅在部分領域出現有限的需求破壞。我們最重要的問題是：這樣的情況能持續多久？

市場：目前油價低於我們先前情境分析的預期。4經通膨調整後的油價，與過去二十年平均相比僅略高。5我們認為，近期儲蓄率的下降，可能有助於解釋數據中所呈現的消費韌性。4

股市表現與我們對歷史地緣政治衝擊的觀察高度一致：先下跌，之後反彈。美國、新興市場，甚至歐洲（不含英國）股市目前的水準，都已高於2月27日。6我們認為，這再次提醒投資人，在市場波動期間持續投資往往是較佳策略。美國股市領漲本波反彈。固定收益市場持續面臨壓力，在此類情境下，我們認為其未能發揮分散風險的效果。4

中央銀行：在衝突發生前，我們原預期聯準會與英國央行將於2026年降息。但目前市場已轉為預期兩者在2026年可能升息。7我們的基本情境仍認為，今年兩者皆不會升息。在我們看來，升息無法解決供應面問題，反而可能加劇對弱勢族群（特別是低收入戶）的壓力。另一方面，歐洲央行的政策利率較低，因此我們認為其今年有較大的升息空間。

觀察重點：我們持續關注通過SoH的船舶情況，特別是是否有船隻進入波斯灣的跡象。我們也持續監測能源價格上漲的外溢效應，尤其是對通膨與生產者物價的影響。同時，通膨預期與薪資壓力亦是關鍵指標；若出現上行壓力，可能需要調整我們對央行政策的看法。我們密切關注庫存水準。例如，美國戰略石油儲備（SPR）在過去四週已被大幅動用。24這在我們看來有所幫助，但若以目前速度持續，可能在今年稍晚面臨上限（詳見下方圖表）。

結論：隨著「維持現狀」的僵持局面（詳見下方情境）延續，我們仍預期油價將先接近每桶100美元，之後於今年下半年回落。在此期間，我們一貫建議保持審慎，而非過度押注單一方向。我們的核心觀點並未有重大改變，仍認為中期而言風險性資產與非美市場表現較佳。同時，我們對固定收益的存續期間風險仍持審慎態度。

我們已整合最新情境分析，相關關鍵圖表請參見下方。

情境分析

我們依據衝突持續時間、能源流動以及能源基礎設施受損情況來建構不同情境。

短期內解決: 主觀機率: 10%

 

 「維持現狀」: 主觀機率: 65%   衝突再起: 主觀機率: 15%

停火持續並朝向和平協議推進，所有各方停止攻擊。

荷姆茲海峽恢復通行，截止6月底，油輪流量大幅回升至戰前水準的50%以上。

 

停火維持。區域內伊朗代理勢力持續有限攻擊，並出現間歇性軍事衝突事件。

荷姆茲海峽雙向油輪通行量於6月稍晚出現逐步增加，但仍遠於戰前50%。

  

停火破裂，衝突持續數週。伊朗代理勢力持續或擴大區域攻擊。

荷姆茲海峽通行量在7月期間仍嚴重受阻。

可能的市場影響

  • 油價 (布蘭特): 80 - 100美元
  • 股票: 由美國以外市場領漲
  • 債券: 債市反彈；升息預期大致被消化
  • 外匯: 美元走弱

 

可能的市場影響

  • 油價 (布蘭特): 100 - 120美元
  • 股票: 震盪整理；非美股票開始相對表現較佳
  • 債券: 殖利率先小幅上升，於衝突後期回落
  • 外匯: 危機初期美元走高，之後回落
  

可能的市場影響

  • 油價 (布蘭特): 120 - 150美元
  • 股票: 下跌，歐洲與亞洲市場領跌
  • 債券: 債市拋售再現
  • 外匯: 美元走強
本週重點圖表
Key charts this week
Key charts this week

資料來源: Invesco Strategy & Insights、Bloomberg L.P. 與國際能源署（IEA），截至2026年6月10日。右下圖所使用之指數包括：60/40 = 60% ACWI股票、40%全球債券；全球債券 = 彭博全球綜合債券指數（BBG Global Agg）；股票市場指數：（美國股票）= MSCI USA 指數；（ACWI 股票）= MSCI ACWI 指數；（新興市場股票）= MSCI Emerging Markets；（中國股票）= MSCI China；（歐洲（不含英國）股票）= MSCI Europe ex UK；（英國股票）= MSCI UK；（日本股票）= MSCI Japan。報酬以歐元計算；債券指數為歐元避險。過去績效不代表未來表現，且無法直接投資於指數。

  • 1

    Bloomberg L.P.，截至2026年6月10日。5月總產量與1月總產量之比較。註：OPEC＝石油輸出國組織。
  • 2

    國際能源署（IEA），截至2026年6月10日的最新可得資料。
  • 3

    路透社，「阿聯酋新建繞過荷姆茲海峽的石油管線已完成 50%，預計2027年啟用」，截至2026年5月20日。
  • 4

    Bloomberg L.P.，截至2026年6月9日。
  • 5

    Bloomberg L.P.，依據以美國CPI平減後的西德州中級原油（WTI）價格計算，截至2026 年6月9日。
  • 6

    Bloomberg L.P.，截至2026年6月9日。以MSCI美國、新興市場及歐洲（不含英國）指數為基準，並以美元計價。
  • 7

    Bloomberg L.P.，截至2026年6月9日。以隔夜指數交換（OIS）利率曲線為基準。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0164

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