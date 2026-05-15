iPhoneや Macなどを手掛けるApple、半導体のエヌビディア、Windowsのマイクロソフト、ECサービスのAmazon、SNSのフェイスブックやインスタグラムの運営を行うメタ・プラットフォームズなどとなっています。情報技術系の企業の組入比率が高く、Nasdaqに上場している銘柄の約7割をカバーしています。

主にハイテク銘柄と呼ばれ、AIやビックデー夕、電子決済、電気自動車などイノベーションを目指す企業銘柄が組み入れられています。

*2026年3月31日時点

上記銘柄への投資を勧誘するものではなく、将来の組み入れを示唆・保証するものではありません。